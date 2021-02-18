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明知陸商代理卻直接洽德買疫苗 藍批陳時中愚民

台灣新聞組╱台北18日電
衛福部長陳時中17日指向德國BNT總公司洽購的500萬劑新冠疫苗，因外力介入而破局。(記者陳正興／攝影)
衛福部長陳時中17日指向德國BNT總公司洽購的500萬劑新冠疫苗，因外力介入而破局。(記者陳正興／攝影)

指揮中心指揮官陳時中昨表示，台灣原訂向德國BNT購買500萬劑疫苗，卻因外力介入生變。藍營昨抨擊，「買不到疫苗就牽拖是別人的錯。」綠營則反批，「國民黨當初怪東怪西，就是不會怪中國。」

副總統賴清德昨參訪台灣三家生技公司，關心台灣新冠肺炎疫苗研發進度。他表示，台灣在國際上時常受到中國打壓，甚至攸關生命的疫苗，也聽聞受到外力的干預；面對疫情侵襲，台灣一定要走出自己的路。

民進黨立委林宜瑾則批評，「當初炮轟陳時中的國民黨人，要不要出來道歉？」

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，去年東洋已經拿到授權，卻因故破局，到底是外力？還是政治力介入？「請陳時中說清楚」。

國民黨立委鄭正鈐質疑，陳時中明知德國BNT將大中華地區代理權都授權給大陸的上海復星醫藥公司，卻直接與德國BNT洽購疫苗，「代理商又不是在代心酸的，怎會不維護自己的商業利益？」哪個代理商不會去跟總公司跳腳？還牽拖到「政治打壓」、「有人不希望台灣太高興」，陳時中是當台灣民眾都傻子嗎？

新北市長侯友宜說，疫苗是防止疫情擴大有效方式，先施打國家確診數據都下滑，希望台灣不要落後太久。

台北市長柯文哲昨表示，「疫苗這件事情，我們一定會支持中央的政策」。他並指出，台灣禁不起打太多不同種的疫苗。

台灣 疫苗 陳時中

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