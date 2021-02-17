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新聞評論／拜登賀年反歧視 蔡政府再被打臉不羞愧？

聯合報社論
美國總統拜登和第一夫人吉兒12日拍攝新春祝福影片，恭祝所有慶祝農曆新年的朋友們新年快樂。（截自白宮推特）
美國總統拜登和第一夫人吉兒12日拍攝新春祝福影片，恭祝所有慶祝農曆新年的朋友們新年快樂。（截自白宮推特）

美國總統拜登夫婦大年初一向美國亞裔人士拜年，提到美國經歷新冠疫情時見證的另一種悲劇：一些民眾對亞太族裔的歧視、騷擾及仇恨犯罪；拜登說，這是他簽署行政命令，譴責種族歧視和仇恨心理的主因。拜登二度提及禁稱「中國病毒」的行政命令，更見誠懇。對此，迄今滿口「武漢肺炎」不改對陸歧視、對中仇恨的蔡政府，大年初一再被拜登打臉，一點都不覺羞愧嗎？

拜登藉春節拜年再度呼籲停止歧視，卻激出蔡政府一堆政治口水，既開脫歧視語言，又捍衛歧視立場。前總統馬英九、國民黨主席江啟臣和媒體人趙少康都呼籲蔡政府，不要稱新冠肺炎為「武漢肺炎」。疫情指揮官陳時中說指揮中心已改用COVID-19，對俗名稱呼沒意見；馬英九卻被少數綠委罵翻。行政院長蘇貞昌仍用「武漢肺炎」，行政院則辯稱不算歧視，還怒嗆趙少康勿過度渲染；副總統賴清德小年夜送禮勉勵陳時中，也用「武漢肺炎」；但蔡總統不置一詞，是不以為意，或縱容歧視？尤其，行政院官網仍高掛「武漢肺炎」，國家通訊社中央社也通篇「武漢肺炎」，都不必管嗎？

蔡政府開脫歧視之詞顯得蒼白，捍衛歧視之舉則異常荒謬。行政院說，「武漢肺炎」沒有歧視之意，那麼，是否請駐美代表蕭美琴進國務院時，順便開導一下拜登政府？陳時中對俗稱沒意見，殊不知自己已在示範歧視。事實上，不僅是「武漢肺炎」一語隱含歧視，問題更在於政府從語言、教育、法令到意識形態的系統性歧視。

去年2月，世衛組織就為新冠病毒正名，以避免對特定群體或地區的汙名化。輿論也呼籲政府勿再用歧視語詞，但蔡政府無動於衷，似以能和川普謬稱的「中國病毒」呼應為榮。川普敗選後，蔡英文和陳時中才悄悄改口，賴清德和蘇貞昌則依然死硬。蔡、陳改口並非痛改前非，而是驥隨風向之變不得不改；而指揮中心乾脆捨中文逕用英文，難掩不甘不願之情。賴、蘇拒不改口，並非無視風向已變，而是他們系統性歧視的基礎不容動搖，因此行政院力斥勸誡者「勿過度渲染」。

川普把新冠病毒稱為「中國病毒」，是為自己防疫不力，意圖甩鍋中國；而其國務卿龐培歐開啟對中國的新冷戰，至少形式上對中國共產黨與中國人民作出區別。蔡政府則是仇恨中國共產黨而連帶歧視大陸人民，除把「武漢肺炎」當成「挺川反中」的共通行話，更用歧視來畫分敵我，當成打壓特定族群的武器。

拜登上台後，美國戰略開始調整。蔡英文搶在拜登與習近平通話前向大陸民眾賀節，展現善意；拜登與習近平熱絡通話兩小時，蔡英文還特別感謝拜登對台海的關注。但拜登若知道蔡政府仍滿口「武漢肺炎」，將作何感想？而大陸民眾能接受帶著歧視的賀節詞令嗎？

亞太族裔遭到歧視與仇恨犯罪，拜登視之為美國國家形象的汙點。他強調，不論族裔、成長背景、宗教信仰、語言文化，每個人都應當享有尊嚴並被尊重。對台灣而言，歧視同樣是國家形象的汙點；從台商、小明、陸生的遭遇到「武漢肺炎」之汙名，都是因政治領導人言行而強化的歧視。拜登上任一個月，蔡政府兩度被打臉，竟還有臉把歧視當成民主的徽章。

拜登夫人吉兒以中國喜慶的隱喻祝福眼前無限可能，「就像冉冉上升的燈籠，讓希望點亮我們前方的道路」。蔡政府必須對歧視的病毒作徹底消毒，才能點亮兩岸前方路上的燈籠。

種族歧視 拜登 武漢

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