政治偏好凌駕科學證據？陳時中拒大陸疫苗 藍提期刊打臉

陳時中被質疑自相矛盾。（本報資料照片）

衛生福利部部長陳時中 日前表示，台灣 未把大陸製新冠疫苗 列入「候選疫苗名單」，是因為其「技術性資料不完備」。國民黨大陸事務部主任左正東15日在臉書發文，質疑陳時中的說法「有些地方令人疑惑」，甚至自相矛盾，呼籲疫苗政策應該做到公開透明，用科學證據而不是政治偏好來篩選。

左正東表示，陳時中稱大陸疫苗未列入候選，政府似乎有一份候選疫苗清單。但是，疫苗廠商要如何讓所生產的疫苗成為候選疫苗？標準為何？程序為何呢？左正東指出，指揮中心之前提過兩次，一次是今年2月9日農曆年前的記者會，會中提到疫苗談判條件；另一次是去年11月，提到台灣有三支疫苗納入候選疫苗。此外幾乎沒有聽過指揮中心談到有候選疫苗清單，其他部會也沒談過。政府疫苗政策的對外溝通，嚴重不足，需要好好改進。

國民黨大陸事務部主任左正東。（本報資料照片）

左正東表示，按照陳時中2月9日的說法，進入臨床試驗二、三期，並具足夠科學文獻支持者納為候選疫苗。但是，去年11月的記者會中，陳時中又說，台灣三支新冠候選疫苗將邁入二期臨床試驗，政府已徵求2萬名受試者，盼望讓試驗進展的更迅速。這個做法，又好像不需要進入通過第二、三期試驗也可以成為候選疫苗，這兩者顯然自相矛盾。

另外，左正東指出，陳時中說大陸疫苗的科學性資料沒有發表過，所以不能納入候選疫苗。但是，簡單地在網路上搜尋，就可找到今年2月刺胳針(Lancet，又譯柳葉刀)期刊發表關於大陸疫苗（科興生物研發的克爾來福疫苗）試驗第一、二期的研究。陳時中的「科學性資料沒有發表過」，恐怕與事實不符。

左正東指出，台灣醫學領域的研究，不但受到台灣人推崇，更享譽國際，「我極為尊敬」。左正東認為，民主審議不但能讓公共政策為人民所接受，也是有限理性下必要的程序正義。希望政府的疫苗政策，能夠做到公開透明，民主審議，用科學證據而不是政治偏好，作為疫苗篩選的基礎，並通過公開審議進行選擇，讓台灣的疫苗施打不只延續卓越的防疫成果，更能為台灣傲人的民主成就再添新頁。