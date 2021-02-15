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共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

春節仍未停歇 共機2月迄今擾台11天

記者賴于榛╱台北15日電
國防部13日發布之運8反潛機(同型機)。（取材自國防部網站）
國防部13日發布之運8反潛機(同型機)。（取材自國防部網站）

蔡英文總統在元旦談話曾表示，希望兩岸有意義的對話，但共機擾台仍未停歇，蔡總統春節期間也接連視導軍事營區，兩岸局勢引發關注。共機除了初一（12日）「放空」之外，接連都有擾台紀錄，昨初三再度派出一架中共運八反潛機進入台灣ADIZ（西南空域），已是本月累積第11天。不過，國防部僅表示，無法證實或評斷不明來源的軍事動態。

根據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁資訊，台灣空軍昨上午11時46分向中共軍機廣播，「位於台灣西南空域高度2100公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。本月紀錄，共機已累積第11天進入台灣空域，台方也已20次透過廣播驅離。

民進黨立委蔡適應說，無論正式或非正式，兩岸政治對話一定透過某些管道進行中，且無論誰執政，兩岸相關演訓從未停歇，蔡總統近日也都到軍事營區視導，應無須將近日擾台動作全部連結在一起，「這些動作是否回應我方的政治喊話，我覺得關聯性不高。」

蔡適應也說，中國大陸確實試圖透過演訓的事實，嘗試將南海變為內海，未來台灣恐面對兩岸防空識別區重疊的問題。

國民黨前立委林郁方說，共機至今仍動作頻頻可能原因有三：第一，美中目前還在彼此試探是否降低敵意，但中國大陸不會示弱，因此絕對不會少飛；第二，兩岸政治問題，北京要持續給蔡政府壓力；第三，可能是要為未來戰事做準備，因此要做軍事整備，並頻頻繞到台灣大後方，透過這些動作告訴台灣，台灣沒有安全的後防，對岸有兩面作戰的能力。

林郁方說，雖然目前看起來馬上爆發戰爭的機會不大，但必須承認的是，台灣海峽、東部海域到南海等地，是近年來軍事活動最多的地方，中美與兩岸對峙的局面確實相較過往嚴重。

台灣 中共 共軍

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