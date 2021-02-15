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新聞評論／蔡政府修補兩岸關係 今年「是時候」

聯合報社論
蔡英文總統。（本報資料照片）
蔡英文總統。（本報資料照片）

庚子大疫之年，對世界各國人民而言，都是人生中驚恐難忘的一年。但隨著疫苗在數十國開始施打，今年這樣不安的疑雲，終將慢慢消散。台灣去年疫情控制得宜，讓經濟取得了不錯的成績；而今年更大的挑戰，則是因抗中而「友台」的美國總統川普下台，拜登政府不會延續川普的強烈抗中挑釁，台灣外交政策勢需調整。

過去四年，川普強硬對抗中國大陸，對台灣破格相待，使台灣在兩岸交鋒上頗獲助益。但川普落選後，取消對台交往限制，並宣布派駐聯合國大使訪台，蔡政府已難再有原本的振奮。今年將是美中重新確定關係的一年，拜登上任後，呈現「中方急，美國不急」的態勢。北京希望能與美國「重啟」關係，但拜登考慮到與盟國關係及國內政局，並不輕易全面恢復與北京的關係。

今年6月倫敦將舉行G7高峰會，拜登選前所提議的「民主峰會」，將在場邊舉行，就中國政策做出協調。屆時，民主黨與共和黨經半年多磨合，可望達成兩黨共識，拜登中國政策或可望定調。

今年也是中共建黨百年紀念，習近平當然希望有所作為，以便在2022年爭取連任第三屆總書記，台灣要小心因應大陸的作為。但反過來看，習近平應不希望外部環境出現問題，包括美中關係能夠緩解，兩岸關係不致惡化。

拜登曾說會與中國「激烈競爭」，大陸並不擔心這點，只希望美國要尊重大陸的核心利益，尤其台灣問題。拜登也形容，美中關係「不是兩個世界強權的衝突」；這其實也是大陸對美的底線，為習近平所樂見。

對蔡英文而言，以台灣為籌碼對抗中國的美國政策已成過去，她在兩岸關係應對上要更加謹慎。除了加強台美關係，蔡政府應適時重啟兩岸對話，避免兩岸關係繼續惡化。若錯過今年，明年要舉行地方選舉，機會就不再有。

台灣 拜登 美國

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