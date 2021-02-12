拜習通話 美中新局 台灣如何掌握主動權

除夕…解放軍機又擾台 解放軍機持續襲擾台灣鄰近空域，國防部派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離和防空飛彈追監應對。圖為台空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：國防部提供)

一如預期，美國 總統拜登和大陸國家主席習近平在除夕通了電話。拜習熱線全球關注，台灣 則應思考中美競合新局，如何擺脫大國博弈下的棋子命運。

美中爭霸，美國借「印太戰略」牽制中國 。川普執政大打「台灣牌」，台灣成為棋子，處於美中對抗的風口浪尖，大陸戰機頻繁擾台、嚴詞恫嚇台灣、封殺台灣的國際空間，對台威脅日增，美國抗中挺台，衝突升高，台灣卻因此付出更多昂貴軍費，兩岸關係更是雪上加霜。

美中博弈現在進行式，台灣牽扯其中，美國國務卿布林肯與大陸中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前通話，針對台灣等問題針鋒相對，拜習熱線再談台灣、新疆及涉港議題，兩人拜年過招，互探底線、測試水溫。

美國大打民主牌對抗中國威權，但台灣要警醒的是，美中博弈的國際格局裡，台灣的利益從來不是美國的核心利益，大陸內部武統台灣聲浪抬頭，對台施壓與日俱增，台灣夾處於美中之間，處境將更艱難。拜登政府雖延續抗中挺台政策，仍強調奉行一個中國政策，期待兩岸對話，此時台灣應順勢而為，尋求最符合美中台三邊利益的關係，兩岸應致力對話開創和平新局。

蔡英文總統在春節前召開國安高層會議，罕見向對岸人民祝賀新春安康，期待逐漸恢復正常有序的交流，她向習近平喊話，強調兩岸和平的「關鍵鑰匙在中國手中」，不過，大陸國台辦仍以「回到九二共識的政治基礎」回應，抨擊民進黨政府沒有絲毫誠意，態度強硬。

蔡英文遞出橄欖枝，顯示執政當局已注意到美中競合新局的變化，兩岸和平有賴雙方共同努力，但打開兩岸冰封之窗的鑰匙，不應操之於人，台灣應該思考，如何掌握主動權，打開這扇機會之窗，兩岸恢復交流，台灣維持現狀，不致成為美中衝突的引爆點，另一方面也拓展國際空間。台灣人民利益優先，是蔡政府當前課題，也是民進黨未來延續執政的最大挑戰。