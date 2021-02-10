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蔡正元解讀華人：Taiwanese也是Chinese

台灣新聞組╱台北10日電

蔡英文總統在農曆新年前夕發表公開談話，強調在歡慶華人世界共同的傳統佳節之時，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定；對此國民黨前副祕書長蔡正元表示，從蔡總統的語意，台灣人就是華人，因此台灣人也是Chinese，Taiwanese也是Chinese。

台北中國時報報導，蔡正元表示，蔡英文昨說出「歡慶華人共同佳節」，但在台獨的心中，台灣人不是中國人，中國人被視為「對岸人民」，蔡正元提問，台灣人是「華人」嗎？蔡正元依蔡英文的語意推論，台灣人就是華人，所以「歡慶共同佳節」，因此台灣人也是Chinese囉？推論結果，Taiwanese也是Chinese。

國民黨立委陳以信則指「全球華人」是蔡英文習慣性、「一年一度用語」，但為何蔡英文只願意在過年時，承認台灣人是「華人」，其他時間都絕口不提呢？

據報導，至於江啟臣回應蔡英文談話時，使用「中華民族」一詞，正是國民黨一貫立場，凸顯民進黨與國民黨基本立場的最大不同；民進黨接受中華民國卻不接受中華民族，根本是扭曲歷史的矛盾立場。

台灣 華人 蔡英文

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