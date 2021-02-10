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主動向習拜年 趙少康兩岸主張：喊一聲兄弟、保百歲平安

記者劉宛琳、鍾維軒／台北10日電
中廣董事長趙少康說若選上總統考慮「不要NCC」。（本報資料照片）
中廣董事長趙少康說若選上總統考慮「不要NCC」。（本報資料照片）

蔡英文總統年前對中國大陸喊話，只要北京有心化解對立，可在對等原則下促成有意義的對話。國民黨主席江啟臣表示，蔡總統近幾次談話中都盡量向對岸釋放善意，有助兩岸融冰；中廣董事長趙少康則質疑蔡，「口惠而實不至」，奉勸蔡政府，「不能處處顯示敵意，然後再說兩岸來對話」，不然講半天都是空的，最後只是變成吵架。

趙少康昨天特別透過媒體群組，向民進黨主席蔡英文、國民黨主席江啟臣，還有大陸國家主席習近平拜年，祝福政躬康泰、青春永駐。趙少康並用十個字說明即將提出的兩岸主張：「喊一聲兄弟、保百歲平安」。趙說，年後會他就會公布，希望能獲得大家支持，也許不是最滿意的，但相信可以接受。

對此，台北市長柯文哲今天認為，喊一聲兄弟沒這麼容易，兩岸關係相當複雜，不能「一廂情願」，內容要闡述清楚。他說，他自己也還沒準備，台灣政治變動太快。三年後的事情不用現在煩惱。

對於「主動」向習拜年，又要推出兩岸主張，是否希望未來可以促成趙習會？趙少康說，基本上現在沒有和習見面的打算，其實見不見面不是最重要的，要看談什麼才重要，要對台灣好、對兩岸好才重要，否則見面幹嘛？

趙少康說，當然兩方都要釋出善意，大陸也要釋出善意，否則軍機一直繞，人民也會覺得很煩，但那是他的事情，台灣可以先做到自己能做的，包括對小明、台胞，以及大陸疫苗的態度等。

另外，針對蔡總統談到台美關係持續穩定，江啟臣提醒，應該留意美國和中共當局的戰略互動有「略微和緩的跡象」，國安團隊應該納為政策判斷依據。

台灣 江啟臣 國民黨

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