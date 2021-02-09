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趙少康籲與中美等距交往 拋兩岸路線大辯論

台灣新聞組╱台北9日電
趙少康表示，國民黨應該把兩岸政策講清楚。(記者鄭超文／攝影)
趙少康表示，國民黨應該把兩岸政策講清楚。(記者鄭超文／攝影)

中廣董事長趙少康昨表態爭取參加國民黨2024黨內初選，首要政見就是兩岸政策。趙少康表示，台灣在美中兩大之間難為小，台灣經濟仰賴大陸、軍事依靠美國，應與中、美採等距來往，爭取兩邊都對台灣好，才是趨吉避凶之道；他主張黨內可舉辦兩岸路線大辯論，可以吵但不能避談，一定要勇敢面對。

台北中國時報報導，趙少康說，台灣對大陸享有1405億美元順差，對美國順差179億美元，這就是現實問題，貿易順差是越大越好、軍事衝突越少越好，但台灣軍費越來越多，過去蔣中正說兩岸之間「三分軍事，七分政治」，兩岸經貿如此密切，現在應該是「一分軍事，九分政治」，卻倒過來變「九分軍事，一分政治」，非常可惜。

馬英九主政八年，主張「九二共識」後來被汙名化，一是民進黨很會給國民黨扣帽子，「一中各表」汙名化成「一國兩制」，國民黨就不敢再提。其實「九二共識」就是不涉政治內涵的事務性協商，畢竟文書驗證、共同打擊犯罪、經貿往來等不可能不協商，不觸及政治、主權等問題。

本報系聯合報報導，趙少康強調，國民黨因為被民進黨打趴了，兩岸政策不是講不清楚就是不敢講，國民黨現在怕民進黨也怕共產黨，但這樣下去總不是辦法，「你解決不了兩岸政策，2024也不要選了嘛」。

趙少康說，要不要用九二共識是另外一件事情，但不是不能提出一個新的兩岸主張。九二共識已經被汙名化，它的精神和意思也被嚴重扭曲，所以要不要這個東西，也可以換一個名詞他沒意見。

趙少康批評，民進黨在立院無論法案、人事、政策、預算哪樣不是對國民黨全面輾壓、獨斷獨行，連政黨協商也是假的，各種派系搶奪資源、人事，一個黨執政可以這樣幹嗎？國民黨過去一黨獨大也不敢囂張到這個地步，「我們多尊重民進黨，民進黨尊重過國民黨嗎？」

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