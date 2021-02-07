新聞評論／台蓋破局 蔡政府貪功冒進、內宣壞事

蓋亞那「台灣辦公室」一場夢空歡喜，蔡政府貪功冒進與大內宣壞事，脫不了關係。（本報資料照片）

外交部大動作宣布在蓋亞那 設立具官方代表地位的「台灣 辦公室」，美國同聲與賀。不到24小時，蓋亞那澄清未與台灣建立任何外交關係，強調堅守一中原則，即刻終止與台協議。外交捷報一夕變色，外交部痛斥中共 邪惡霸凌，朝野同表遺憾。中共壓縮台灣國際空間，傷害台灣人民情感，無益兩岸心靈契合。但蔡政府誤判情勢、貪功冒進，尤其意識形態掛帥、大內宣壞事，失職失責。

蔡政府解讀，中共透過疫苗外交施壓蓋亞那。然而1月31日蓋亞那總統阿里就宣布能從世衛COVAX獲得涵蓋全台20％人口的免費新冠疫苗，並將獲中國贈2萬劑疫苗，另與俄國、印度及輝瑞等各大藥廠洽談中。而COVAX首批疫苗分配名單，蓋亞那就先獲10萬劑。再根據蓋亞那外交部官網，2月3日外長陶德接見中共代辦陳熙來，獲告知中國已批准給蓋國的疫苗；4日下午蓋國宣布終止與台協議，晚間發布陳熙來再見陶德討論雙方共同利益和合作。換言之，甩鍋中共疫苗外交，2萬劑立奇功，未免太廉價。

事實上，蓋亞那設處自始就透露著不尋常跡象。對「台灣辦公室」的設立，蔡政府譽為重大外交突破，強調官方代表地位，具領務功能，凸出繼索馬利蘭後第二個以「台灣」為名設處的重要意義。弔詭的是，只有台灣單方宣布，與雙方同時宣布的外交慣例不同。陶德受訪時更說，蓋亞那不承認台灣是獨立國家，也未建立外交關係，台灣設的是貿易投資辦公室，是為雙方民間企業做生意之用。

有關「台灣辦公室」定位，台蓋各自表述；這正是蓋亞那聲明基於「溝通不良」而終止協議的關鍵。陶德事後解釋其本意是讓台灣透過辦公室促進貿易投資，如此而已，但當中涉及某些地緣政治，在與中方會面後就取消協議。看來蓋亞那似乎誤闖了兩岸叢林；但難道蔡政府也是誤闖南美叢林的小白兔？

蔡政府顯然誤判情勢、貪功冒進。蓋亞那與中共建交近50年，與台灣生疏。但蓋亞那與委內瑞拉有國界與捕魚爭議，中共與委內瑞拉關係深厚，美國則與委內瑞拉不睦，美國海岸防衛隊一月還和蓋亞那國防軍舉行演習；地緣競爭複雜。近年蓋亞那發現石油蘊藏，去年時任美國國務卿龐培歐還到訪為美企遊說。在美中戰略競爭態勢下，台灣成為美國力阻中共擴張南美勢力的棋子。因此台灣宣布設處，美國國務院、駐蓋使館和在台協會齊聲道賀。但蓋亞那只要貿易辦公室，台灣卻送來官方代表處。蔡政府高估美國影響力，低估中共底線思維，貪功妄動，立吞敗果。

更糟的是，蔡政府意識形態掛帥、大內宣壞事。1月中共駐蓋大使離任，與蓋國總統高調辭行，重申蓋亞那堅守一中原則；在此期間，台蓋簽署協議，籌備設處，未聞異音。不論蓋亞那對中共是否隱瞞，如果蔡政府以「台北」等名稱設立民間經貿辦事處，多半不會有太大阻力。但蔡政府意識形態凌駕外交專業，以台灣為名標榜主權意涵，鑼鼓喧天只圖大內宣；這在北京看來，正是「打著經貿文化等非官方活動的幌子，行謀求台獨之實」，如何不全力反撲？

蓋亞那終止與台協議，中共稱許蓋方「及時糾正錯誤」；美國雖仍鼓勵蓋亞那與台灣持續強化夥伴聯結，也鼓勵更多國家深化與台灣非官方聯繫，但「台灣辦公室」一場夢空歡喜。第一線外交人員努力爭取國際生存空間，不應承擔這樣的士氣打擊；應追究的是決策者貪功冒進、大內宣壞事之責。