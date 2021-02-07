台蓋24小時生變誰的錯？ 藍委要求外交部說明

外交部宣布將在蓋亞那設立「台灣辦公室」，不到24小時遭蓋國宣布終止協議，國民黨立法院黨團書記長鄭麗文要求外交部說明破局真相。（記者曾原信／攝影）

外交部宣布台方將在蓋亞那設立「台灣 辦公室」，不到24小時遭蓋國宣布終止協議，國民黨 立法院黨團書記長鄭麗文表示，黨團新會期將要求外交部出示協議文本內容，並到立法院進行專案報告，以釐清當初協議設辦究竟是官方還是民間性質，以及是否因蔡政府好大喜功、大內宣導致破局等事實真相。

國民黨立委馬文君表示，政府的外交方式和手段應該要更謹慎，協議內容應該要讓立院知道，包括當初雙方是怎麼談、到底是民間投資辦公室還是如外交部當初公開宣稱的具有官方地位？政府預算 打算花多少、代價是什麼，都應該要公開、並向國會報告，以後尋求國際合作夥伴拓展外交也要適時說明，不要每次遇到事情都怪大家沒支持，大家沒支持是因為不知道。

馬文君說，過去也有一些狀況，「我國的外交方式和手段應該要更謹慎」，外交部也應該抱持坦蕩蕩的態度，「外交還是有很多方式可以獲得認同」。

國民黨立委呂玉玲說，外交部需要說清楚，為什麼協議會在一天內被翻盤，是不是外交部太躁進，還是有哪些細節沒有注意到，都應該要說明清楚，台灣外交很不容易，所以更要謹慎，要在穩定中求進展，不能冒進。

國民黨立委溫玉霞說，政府痛斥對岸蠻橫無理之餘，可曾思考過如果兩岸關係不改善、甚至繼續惡化下去，台灣如何在國際政治現實的艱困處境下，創造出對國家尊嚴和人民利益真正最有利的一條路？溫玉霞說，外交高層制訂外交策略與研判情勢時，不能短線思考、過度樂觀，不僅消磨外交人員的士氣，還可能讓國人失去對外交的支持與信心。