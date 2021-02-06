蓋國外長認「與陸會面後撤銷協議」 陸讚蓋國及時糾錯

外交部4日宣布在蓋亞那設「台灣辦公室」，但不到24小時就被蓋國終止。蓋國外長陶德（右）在發布終止台設辦公室協議後，也在臉書上貼出和中國大陸駐蓋亞那代辦陳熙來（左）合照。（取材自臉書）

蓋亞那 終止台灣 設立辦公室，大陸外交部發言人汪文斌昨對此表示，蓋亞那政府秉持一個中國 原則的「正確立場」，及時糾正錯誤，有利雙邊關係大局；他同時批評民進黨政府「打著開展經貿與外交等非官方活動的幌子，行謀求台獨、拓展國際空間之實，妄圖瞞天過海、蒙蔽世人」。

針對此最新進展，記者詢問美國國務院，至截稿前尚未取得回應。

華府智庫CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷表示，此事很明顯是北京趁機傳達台灣議題的相關訊息給拜登政府，並清楚表達中國大陸尋求在中美洲與南美洲擴張影響力，藉此加大對美槓桿，未來仍會持續，但此舉將增加拜登政府對北京的不信任，恐適得其反。

另據蘋果日報報導，蓋亞那外長陶德（Hugh Todd）日前受訪時表示，蓋國政府當初同意設立「台灣辦公室」時，不覺得有任何問題，並認為此舉有利蓋亞那的經濟發展，促進外國投資，「這純粹是一個市場機會，讓雙方民間機構可以從事生意往來，沒想到還是牽扯到區域政治」。

陶德也坦承，他和中國駐蓋亞那臨時代辦陳錫來於周四會面，就在這場會議結束後，蓋亞那宣布撤銷和台灣之間的協議。但他未談到兩人對話細節。