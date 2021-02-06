我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

蓋國外長認「與陸會面後撤銷協議」 陸讚蓋國及時糾錯

台灣新聞組／綜合6日電
外交部4日宣布在蓋亞那設「台灣辦公室」，但不到24小時就被蓋國終止。蓋國外長陶德（右）在發布終止台設辦公室協議後，也在臉書上貼出和中國大陸駐蓋亞那代辦陳熙來（左）合照。（取材自臉書）
外交部4日宣布在蓋亞那設「台灣辦公室」，但不到24小時就被蓋國終止。蓋國外長陶德（右）在發布終止台設辦公室協議後，也在臉書上貼出和中國大陸駐蓋亞那代辦陳熙來（左）合照。（取材自臉書）

蓋亞那終止台灣設立辦公室，大陸外交部發言人汪文斌昨對此表示，蓋亞那政府秉持一個中國原則的「正確立場」，及時糾正錯誤，有利雙邊關係大局；他同時批評民進黨政府「打著開展經貿與外交等非官方活動的幌子，行謀求台獨、拓展國際空間之實，妄圖瞞天過海、蒙蔽世人」。

針對此最新進展，記者詢問美國國務院，至截稿前尚未取得回應。

華府智庫CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷表示，此事很明顯是北京趁機傳達台灣議題的相關訊息給拜登政府，並清楚表達中國大陸尋求在中美洲與南美洲擴張影響力，藉此加大對美槓桿，未來仍會持續，但此舉將增加拜登政府對北京的不信任，恐適得其反。

另據蘋果日報報導，蓋亞那外長陶德（Hugh Todd）日前受訪時表示，蓋國政府當初同意設立「台灣辦公室」時，不覺得有任何問題，並認為此舉有利蓋亞那的經濟發展，促進外國投資，「這純粹是一個市場機會，讓雙方民間機構可以從事生意往來，沒想到還是牽扯到區域政治」。

陶德也坦承，他和中國駐蓋亞那臨時代辦陳錫來於周四會面，就在這場會議結束後，蓋亞那宣布撤銷和台灣之間的協議。但他未談到兩人對話細節。

蓋亞那 台灣 中國

上一則

蓋亞那協議破局 美挺台：鼓勵各國與台灣建立關係

下一則

坐牢756天 前綠委高志鵬假釋回家過年

延伸閱讀

大芝加哥地區華僑華人聯合會 成功舉辦云端講座：解讀拜登移民新政

大芝加哥地區華僑華人聯合會 成功舉辦云端講座：解讀拜登移民新政
「不靠共和黨照樣邁進」 拜登強推紓困 預算連闖參眾院

「不靠共和黨照樣邁進」 拜登強推紓困 預算連闖參眾院
拜登：因其「不穩定行為」 川普不該聽取情報簡報

拜登：因其「不穩定行為」 川普不該聽取情報簡報
新聞分析／拜登外交政策 把中國放哪去了？

新聞分析／拜登外交政策 把中國放哪去了？

熱門新聞

長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
針對台灣將取得十多萬劑輝瑞疫苗的消息，指揮中心指揮官陳時中1日嚴正否認，沒有這樣的訊息。(美聯社)

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

2021-01-31 22:07
連勝武被爆出軌，左為夫人路永佳。(圖／蘇菲雅提供)

連勝文發聲了…弟弟外遇 連戰一家人知道

2021-01-29 23:11
部分國家拒絕使用特定國家的疫苗。（美聯社）

華郵點名烏克蘭、伊朗拒用「敵人疫苗」 台灣也入列

2021-02-03 20:31
台灣院內感染衍生家戶群聚，人人危機感上升，引頸期盼的疫苗也不知是否已在路上。路透

從新冠疫苗採購失利 看台灣應該珍惜的兩個教訓

2021-02-02 17:48
國民黨主席江啟臣與資深媒體人趙少康。圖／報系資料照與趙少康臉書圖片合成

趙少康確定重回國民黨 江啟臣：已收到回復黨籍申請

2021-01-31 11:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕