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黑白集／政府「如願」被打壓 才有炒作空間

黑白集
台灣外交部發言人歐江安4日表示，台方將在蓋亞那合作共和國設「台灣辦公室」，不到24小時，蓋亞那外交部宣布堅守「一個中國」政策，終止與台灣的協議。（美聯社）
台灣外交部發言人歐江安4日表示，台方將在蓋亞那合作共和國設「台灣辦公室」，不到24小時，蓋亞那外交部宣布堅守「一個中國」政策，終止與台灣的協議。（美聯社）

外交部前夜剛大張旗鼓表功，宣布在蓋亞那設立「台灣辦公室」；次晨一覺醒來，卻已風雲變色。蓋亞那政府宣布，未與台灣建立任何外交關係，先前協議即起終止，原因是「溝通不良」。

台灣與蓋亞那每年雙邊貿易僅台幣兩億元，台灣民眾未享免簽或落地簽，國際駕照也不被承認，足見關係生疏。即使無法建交，擴展交流當然也是好事；在這一前提下，台灣已在全球設立上百代表處。但蔡政府的操作重點，似已非蔡總統臉書所云「和世界交朋友」，而是藉「台灣」頭銜招搖。綠委忙不迭高呼，這是「一中一台」在國際實現。若台灣辦公室真揭牌，政府各路小編的「創意」，必然層出不窮。

這次如果是維持「台北」、「中華台北」的名稱，多半能順利設立。但增加一個遙遠代表處，未必有多大宣傳價值。反之，標榜「台灣」之頭銜，如對索馬利蘭的例子，甚至為捨中華民國而就台灣，寧可放棄正式建交，對內才有炒作空間。即使再次鎩羽，仍可以替「被中國打壓」的隔夜茶，再添幾芽新葉。

蓋亞那設處不成，當然是一場挫折。但對執政當局來說，藉著臉上的巴掌印向國人討拍，或許也算值得。至於務實拓展對外關係，真正「和世界交朋友」，在大內宣當道之下，很久不太有人提了。

台灣 蓋亞那 駕照

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