前駐紐代表：蔡政府仇中變宣傳籌碼 外交悲劇

駐紐西蘭前代表介文汲表示，如果外交變成只是內爭的工具，那是外交的悲劇。（本報資料照片）

因中國 大陸施壓，蓋亞那 在不到24小時內，推翻了與台方在該國成立辦公室的決定。此案顯示，兩岸沒有互信，北京在兩岸外交的立場寸步不讓，外交部前部長程建人說，蔡政府忽略兩岸關係的重要性，長遠而言對台灣 必然非常不利，處理外交事務首先要了解國家利益所在，審慎為之。

大陸向來反對外國與台方發展任何形式的官方關係，但是對於台灣與外國發展經貿文化往來的立場，則保留較多空間。馬政府時期，得力於兩岸和睦，台方得以實質拓展外交與經貿關係，與紐西蘭、新加坡簽署了經濟夥伴協定。當時大陸外交部指出，「對於外國與台灣進行民間經貿文化往來，不持異議」。

程建人也質疑，在雙方定約之前，台方對蓋亞那的整體國情的了解與認識是否足夠？對其領導人的作風處事是否研究透徹？對於發生這種情況他並不感到意外，國際社會就是如此現實。

程建人表示，蓋亞那可能是一開始想要魚與熊掌兩者兼得，既維繫與中國大陸外交關係，也從台灣得到經貿或其他方面的利益，但大陸一施壓，他們掐指一算覺得利益受損，於是不玩了，古今中外都是如此。

在宣布於蓋亞那設立辦公室後，不到24小時，北京就讓蓋國收回決定，凸顯國際政治的強權性質，大陸在該地經貿利益與政治影響力漸升，反映在中海油幾年前即布局在蓋亞那的油田投產，以及大陸近期「疫苗外交」的成果。而台灣外交人員半年來的奔命，一瞬間化為烏有。

駐紐西蘭前代表介文汲擔憂，民進黨因為長期在外交上失利，刻意製造外交上的挫敗，然後譴責中國大陸打壓，將外交轉變為反中、仇中宣傳的籌碼，如果外交變成只是內爭的工具，那是外交的悲劇。他強調，外交的目的是為了打開國際空間，並藉這些空間創造經濟成長，促進國家安全與社會穩定。