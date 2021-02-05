蔡英文遭狠打臉！蓋亞那案一日破局 府轟北京蠻橫

外交部4日宣布將在蓋亞那設台灣辦公室，蓋亞那5日宣布終止協定。(記者徐偉真/攝影)

蓋亞那 4日宣布終止設台灣 辦公室協定，外交部今天表示，對於蓋亞那在不到24小時之內因中國 施壓而片面宣布終止協定，經外交部多方努力後仍無法改變，中華民國政府對此深表遺憾；消息一出網友全傻眼，「圖跟新聞都發出去了！」表示蔡英文總統才在社群平台開心宣布這個消息，沒想到一天就被狠打臉。

外交部發布新聞稿，表示對於蓋亞那政府在雙方同意對外發布設處協定新聞後，卻在不到24小時之內因中國政府施壓而片面宣布終止設處協定，在經過多方努力之後，仍無法改變蓋亞那方面的決定，台灣政府深表遺憾。總統府發言人張惇涵也表示，這種蠻橫行為不僅無助於兩岸關係，也無助於中國的國際形象，並讓國際社會再次認清中共政權的本質，更讓中國領導人日前的「反對恃強凌弱」說法，形同國際笑話。

外交部表示，對於中國政府再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，台方表達最強烈的不滿與譴責。中國政府不斷在國際上孤立台灣的作法，對國際社會的鄭重宣示背道而馳。中國政府說一套、做一套的方式，只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。

另據台北中國時報報導，蔡英文4日臉書開心宣布，在外交人員努力下，上個月已和蓋亞那簽署設處協議，台灣辦公室也展開初期運作，未來將深化和蓋亞那的雙邊合作，也會強化和中南美洲的經貿交流，並強調「台灣願意和世界交朋友」。

沒想到才宣布完不到24小時，蓋亞那5日突然宣布終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。對此，台灣網友紛紛酸，「不知道又浪費多少稅金了，整體好大喜功」、「錢到底白砸了多少」、「大內宣失敗了」、「圖跟新聞都發出去了，蓋亞你下次動作快一點好不好」。

報導說，更有網友批評外交部，「斷交部，只會花錢，毫無作為」，還有網友直言，蓋亞那就是看準大陸和台灣的矛盾，來開口要錢的「蓋亞也懂玩兩面手法拿好處」。