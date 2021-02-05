我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

蔡英文遭狠打臉！蓋亞那案一日破局 府轟北京蠻橫

台灣新聞組╱台北5日電
外交部4日宣布將在蓋亞那設台灣辦公室，蓋亞那5日宣布終止協定。(記者徐偉真/攝影)
外交部4日宣布將在蓋亞那設台灣辦公室，蓋亞那5日宣布終止協定。(記者徐偉真/攝影)

蓋亞那4日宣布終止設台灣辦公室協定，外交部今天表示，對於蓋亞那在不到24小時之內因中國施壓而片面宣布終止協定，經外交部多方努力後仍無法改變，中華民國政府對此深表遺憾；消息一出網友全傻眼，「圖跟新聞都發出去了！」表示蔡英文總統才在社群平台開心宣布這個消息，沒想到一天就被狠打臉。

外交部發布新聞稿，表示對於蓋亞那政府在雙方同意對外發布設處協定新聞後，卻在不到24小時之內因中國政府施壓而片面宣布終止設處協定，在經過多方努力之後，仍無法改變蓋亞那方面的決定，台灣政府深表遺憾。總統府發言人張惇涵也表示，這種蠻橫行為不僅無助於兩岸關係，也無助於中國的國際形象，並讓國際社會再次認清中共政權的本質，更讓中國領導人日前的「反對恃強凌弱」說法，形同國際笑話。

外交部表示，對於中國政府再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，台方表達最強烈的不滿與譴責。中國政府不斷在國際上孤立台灣的作法，對國際社會的鄭重宣示背道而馳。中國政府說一套、做一套的方式，只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。

另據台北中國時報報導，蔡英文4日臉書開心宣布，在外交人員努力下，上個月已和蓋亞那簽署設處協議，台灣辦公室也展開初期運作，未來將深化和蓋亞那的雙邊合作，也會強化和中南美洲的經貿交流，並強調「台灣願意和世界交朋友」。

沒想到才宣布完不到24小時，蓋亞那5日突然宣布終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。對此，台灣網友紛紛酸，「不知道又浪費多少稅金了，整體好大喜功」、「錢到底白砸了多少」、「大內宣失敗了」、「圖跟新聞都發出去了，蓋亞你下次動作快一點好不好」。

報導說，更有網友批評外交部，「斷交部，只會花錢，毫無作為」，還有網友直言，蓋亞那就是看準大陸和台灣的矛盾，來開口要錢的「蓋亞也懂玩兩面手法拿好處」。

台灣 蓋亞那 中國

上一則

批蔡無法無天 趙少康：若當選總統 把52台還給中天

下一則

AZ疫苗將抵台 陳時中不先接種「快過期就打」

延伸閱讀

新聞評論／台灣蓋亞那案翻車「溝通不良」的美中博弈

新聞評論／台灣蓋亞那案翻車「溝通不良」的美中博弈
傳中國施壓 斯里蘭卡退出與印度日本開發碼頭

傳中國施壓 斯里蘭卡退出與印度日本開發碼頭
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
北京反對台在蓋亞那成立辦公室 陸委會：中共無權置喙

北京反對台在蓋亞那成立辦公室 陸委會：中共無權置喙

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
針對台灣將取得十多萬劑輝瑞疫苗的消息，指揮中心指揮官陳時中1日嚴正否認，沒有這樣的訊息。(美聯社)

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

2021-01-31 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情