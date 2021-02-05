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台美半導體鏈座談 經長撇晶片換疫苗

記者黃有容、鍾泓良／台北5日電

「台美供應鏈合作前景座談會」今天將以視訊登場，對於「晶片換疫苗」，經濟部長王美花說，這個場合不可能談疫苗，也沒有晶片換疫苗的問題，疫苗和車用晶片是兩種不同的商業行為，「講晶片換疫苗，在民主國家、自由經濟國家是非常不精確的意見」。

座談會將由王美花帶隊，經濟部次長陳正祺、工業局、貿易局都會出席，上、中、下游半導體業者也會參與，美方官方代表據外媒報導由副助理國務卿Matt Murray及商務部代理副助理部長Richard Steffens與會。

經濟部官員指出，半導體產業鏈有非常多業者與會，彼此多少存在競爭關係，部分業者希望不要曝光，將採閉門方式進行；外傳如台積電、聯發科、聯電、旺宏等業者都將出席。

對於會議中，若美方要求台灣半導體應優先提供美國車廠，經濟部立場為何？王美花回應，會議將由民間主談整個產業合作，民間怎麼交換意見要到開會才知道，「它重點不在車用晶片，在於更大的半導體產業鏈發展、未來的目標。」

至於會不會跟美方談論疫苗議題，甚至可能拋出「疫苗換晶片」，王美花說，參加會議的都是半導體業者，不可能談疫苗問題。她也強調，疫苗是採購行為，台灣是由衛福部及防疫指揮中心採購，認為外界頻頻談論晶片換疫苗對於經濟自由民主國家，是不精確的意見。

疫苗 台灣 美國

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