杜絕買辦文化 國民黨「防紅條款」提高門檻

為杜絕買辦文化，國民黨研議黨公職兩岸交流行為準則。圖為北京天安門廣場。(記者劉宛琳／攝影)

為杜絕買辦文化，國民黨 研議黨公職兩岸交流行為準則，規範國民黨一級單位主管以上黨務人員、中常委、立委與政務官。活動地區包括中國 大陸、香港、澳門 ，只要參與兩岸交流活動就須向大陸事務部報備，其交流不得有向中國大陸國旗、國徽、國歌有行禮、唱誦行為；另外，黨公職企業也不能接受公有陸企、黨務等機關持有股份或投資。

國民黨中常會昨天針對黨公職兩岸交流行為準則進行討論，國民黨大陸事務部主任左正東表示，這次只是在中常會上初步討論，目前訂定的方向和決心不會改變，但部分文字修改有待商榷，之後會納入法律專業和熟悉兩岸實務中常委討論，再送中常會通過。

其兩岸交流與互動範圍為中國大陸、香港及澳門，相較「台灣地區與大陸地區人民關係條例」與「香港澳門關係條例」，該黨公職條款門檻更高，並未考量一國兩制可能有不同的規範，而是將陸港澳都規範於同一個地區。

而黨公職人員只要參與兩岸交流活動，就必須向大陸事務部報備，也就是行前必須告知並接受黨中央的審核。而必須遵守中華民國憲法等相關法律規定，堅持對等、尊嚴且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為，也就是俗稱的「吳斯懷條款」。

國民黨有部分中常委是大陸台商，其條款規定在大陸經營公司，不能有大陸公家相關單位持股以及資金挹注。不過，黨內有人反映，大陸是共產國家，有公家投資是非常正常的事情，要完全杜絕事實上並不容易。

如果未能遵守準則將送國民黨考紀會處置，不過大陸事務部可針對是否違反之行為進行認定或解釋，並邀當事人釐清。考紀會也會以「個案」方式進行審理，罰則孰輕孰重也會由考紀委員討論後決定。