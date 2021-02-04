我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

杜絕買辦文化 國民黨「防紅條款」提高門檻

記者劉宛琳／台北4日電
為杜絕買辦文化，國民黨研議黨公職兩岸交流行為準則。圖為北京天安門廣場。(記者劉宛琳／攝影)
為杜絕買辦文化，國民黨研議黨公職兩岸交流行為準則。圖為北京天安門廣場。(記者劉宛琳／攝影)

為杜絕買辦文化，國民黨研議黨公職兩岸交流行為準則，規範國民黨一級單位主管以上黨務人員、中常委、立委與政務官。活動地區包括中國大陸、香港、澳門，只要參與兩岸交流活動就須向大陸事務部報備，其交流不得有向中國大陸國旗、國徽、國歌有行禮、唱誦行為；另外，黨公職企業也不能接受公有陸企、黨務等機關持有股份或投資。

國民黨中常會昨天針對黨公職兩岸交流行為準則進行討論，國民黨大陸事務部主任左正東表示，這次只是在中常會上初步討論，目前訂定的方向和決心不會改變，但部分文字修改有待商榷，之後會納入法律專業和熟悉兩岸實務中常委討論，再送中常會通過。

其兩岸交流與互動範圍為中國大陸、香港及澳門，相較「台灣地區與大陸地區人民關係條例」與「香港澳門關係條例」，該黨公職條款門檻更高，並未考量一國兩制可能有不同的規範，而是將陸港澳都規範於同一個地區。

而黨公職人員只要參與兩岸交流活動，就必須向大陸事務部報備，也就是行前必須告知並接受黨中央的審核。而必須遵守中華民國憲法等相關法律規定，堅持對等、尊嚴且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為，也就是俗稱的「吳斯懷條款」。

國民黨有部分中常委是大陸台商，其條款規定在大陸經營公司，不能有大陸公家相關單位持股以及資金挹注。不過，黨內有人反映，大陸是共產國家，有公家投資是非常正常的事情，要完全杜絕事實上並不容易。

如果未能遵守準則將送國民黨考紀會處置，不過大陸事務部可針對是否違反之行為進行認定或解釋，並邀當事人釐清。考紀會也會以「個案」方式進行審理，罰則孰輕孰重也會由考紀委員討論後決定。

國民黨 澳門 中國

上一則

新聞評論／罷韓變挺捷 誰才該適可而止?

下一則

傳蘇內閣年後改組 勞動部長被點名

延伸閱讀

怒批NCC！趙少康：我當選總統 會把52台還給中天

怒批NCC！趙少康：我當選總統 會把52台還給中天
新聞評論／激活藍營死水 讓趙少康當「鯰魚」何妨

新聞評論／激活藍營死水 讓趙少康當「鯰魚」何妨

重回國民黨 趙少康爭黨主席：不排除2024選總統

重回國民黨 趙少康爭黨主席：不排除2024選總統
江啟臣將聘趙為中評委 「盼更多趙少康回國民黨」

江啟臣將聘趙為中評委 「盼更多趙少康回國民黨」

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
長榮一名空姐機上酒後行為脫序遭開除，稱服用安眠藥導致提告求復職吞敗訴。圖非當事人。(本報資料照片)

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

2021-02-03 02:28
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟