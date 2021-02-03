提名聽證 美國防準副部長：美支持台灣自我防衛

美國國防部副部長提名人希克斯。(取材自推特)

美國 國防部副部長被提名人希克斯 （Kathleen Hicks）2日在聯邦參議院軍事委員會作證表示，美國應強化自身嚇阻能力，台灣 也要致力防衛。

希克斯2日出席軍事委員會的提名聽證會，有參議員詢問希克斯對台灣安全議題的態度。

參議員霍利（Josh Hawley）詢問，在美國強化自身嚇阻能力，抵禦他國侵略同時，中國大陸是否還會試圖對台灣施壓，製造既成事實？希克斯表示，她認為可能性較小；美國應強化自身嚇阻能力，台灣也要致力防衛。

當參議員史考特（Rick Scott）詢問，要如何使中國大陸了解到，美國認真捍衛台灣？希克斯表示，美國必須明確對台承諾，美國總統拜登已經做到這件事，國會在過去40年也對台表達強力支持，一貫明確表示美國會落實台灣關係法的要求、履行六項保證，也會依據美中三聯合公報行動，這是重中之重。

希克斯表示，2021財年的國防授權法（NDAA）要求美國落實「太平洋威懾倡議」，這給了美國機會強化自身的威懾能力，至於台灣，她認為美國需要與台灣緊密合作，確保美國支持台灣的自我防衛。

此外，對於中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪1日在美中關係全國委員會演說表示，希望美方落實美中三聯合公報承諾，信守「一個中國原則」，尊重中方在台灣問題上的立場與關切，也停止干預中國大陸對西藏、新疆與香港的治理。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）2日在每日記者會上回應，敦促北京停止對台灣實施軍事、外交與經濟壓力，與台灣民選領導人進行有意義對話。