馬英九：我建兩岸熱線 蔡上任5年仍斷線

30年前，陸委會主委施啟揚（右）、陸委會副主委馬英九（左）見證陸委會掛牌運作；馬表示，他在「馬習會」後建立兩岸熱線，蔡總統上任五年，兩岸卻呈現斷線狀態。（本報資料照片）

兩岸形勢持續低迷，今年適逢陸委會與海基會成立30周年，當年負責籌擘與催生陸委會的前總統馬英九 表示，他上任後致力推動「兩岸交流制度化」，實現陸委會與對岸國台辦負責人見面，馬習會後更建立兩岸熱線，蔡英文 總統已上任五年，兩岸卻呈現「斷線」狀態，讓人遺憾。

很少人知道，陸委會與海基會的中英文正式名稱，都是馬英九命名的。除了名稱，整個行政架構，也都是馬擔任大陸工作會報執行秘書時建立基礎，前後大約歷時三年。

回顧30年，馬英九以獨家專文回覆本報系聯合報訪問表示，當初陸委會成立，就是為了處理大陸事務，他2008年上任後致力推動兩岸交流制度化，第一層是海基、海協會的事務性協商，第二層是兩岸事務機構（陸委會、國台辦）負責人見面，2014年陸委會主委王郁琦與國台辦主任張志軍會晤，雙方互稱官銜，是兩岸交流制度化的重要一步。

馬英九說，有了前兩層的制度化交流，才有次年11月的兩岸最高領導人會晤。馬英九說，蔡總統上任已五年，兩岸仍呈現斷線狀態，對於當初一步步建立起兩岸溝通管道的人而言感到很遺憾；現在蔡英文與民進黨汙名化九二共識，但這是將近30年來，台方與陸方得以和平、對等交流互動的重要基礎，包括馬習會。

馬呼籲蔡政府，如果不要九二共識，就請提替代方案，如找不出來，還是回歸憲法，接受依據中華民國憲法、以「一中各表」為核心的九二共識。否則，陸委會與海基會都30歲了，要這樣閒置？這對兩岸是很負面影響，對蔡政府處理兩岸關係能力也是一種否定，希望蔡總統審慎思考。

蘇起：兩岸互動 困境在綠內部

海陸兩會 30年紀念時刻，兩岸關係卻跌入最冷的時期。李登輝總統執政最後一位陸委會主委蘇起說，只要蔡英文真的願與大陸互動，陸委會就會復活，但兩岸要重啟互動，蔡英文的困難在綠營內部，她如果要急轉彎，如何處理綠營內部反彈，是很大難題。