我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

馬英九：我建兩岸熱線 蔡上任5年仍斷線

記者黃國樑／台北3日電
30年前，陸委會主委施啟揚（右）、陸委會副主委馬英九（左）見證陸委會掛牌運作；馬表示，他在「馬習會」後建立兩岸熱線，蔡總統上任五年，兩岸卻呈現斷線狀態。（本報資料照片）
30年前，陸委會主委施啟揚（右）、陸委會副主委馬英九（左）見證陸委會掛牌運作；馬表示，他在「馬習會」後建立兩岸熱線，蔡總統上任五年，兩岸卻呈現斷線狀態。（本報資料照片）

兩岸形勢持續低迷，今年適逢陸委會與海基會成立30周年，當年負責籌擘與催生陸委會的前總統馬英九表示，他上任後致力推動「兩岸交流制度化」，實現陸委會與對岸國台辦負責人見面，馬習會後更建立兩岸熱線，蔡英文總統已上任五年，兩岸卻呈現「斷線」狀態，讓人遺憾。

很少人知道，陸委會與海基會的中英文正式名稱，都是馬英九命名的。除了名稱，整個行政架構，也都是馬擔任大陸工作會報執行秘書時建立基礎，前後大約歷時三年。

回顧30年，馬英九以獨家專文回覆本報系聯合報訪問表示，當初陸委會成立，就是為了處理大陸事務，他2008年上任後致力推動兩岸交流制度化，第一層是海基、海協會的事務性協商，第二層是兩岸事務機構（陸委會、國台辦）負責人見面，2014年陸委會主委王郁琦與國台辦主任張志軍會晤，雙方互稱官銜，是兩岸交流制度化的重要一步。

馬英九說，有了前兩層的制度化交流，才有次年11月的兩岸最高領導人會晤。馬英九說，蔡總統上任已五年，兩岸仍呈現斷線狀態，對於當初一步步建立起兩岸溝通管道的人而言感到很遺憾；現在蔡英文與民進黨汙名化九二共識，但這是將近30年來，台方與陸方得以和平、對等交流互動的重要基礎，包括馬習會。

馬呼籲蔡政府，如果不要九二共識，就請提替代方案，如找不出來，還是回歸憲法，接受依據中華民國憲法、以「一中各表」為核心的九二共識。否則，陸委會與海基會都30歲了，要這樣閒置？這對兩岸是很負面影響，對蔡政府處理兩岸關係能力也是一種否定，希望蔡總統審慎思考。

蘇起：兩岸互動 困境在綠內部

海陸兩會30年紀念時刻，兩岸關係卻跌入最冷的時期。李登輝總統執政最後一位陸委會主委蘇起說，只要蔡英文真的願與大陸互動，陸委會就會復活，但兩岸要重啟互動，蔡英文的困難在綠營內部，她如果要急轉彎，如何處理綠營內部反彈，是很大難題。

馬英九 蔡英文 兩會

上一則

提名聽證 美國防準副部長：美支持台灣自我防衛

下一則

裝病騙8次採檢 男貪公費竟真染疫

延伸閱讀

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」

趙少康重返國民黨　馬英九聽到「笑了」
改國徽？ 政院：爭議大從長計議 江啟臣：蔡英文須表態

改國徽？ 政院：爭議大從長計議 江啟臣：蔡英文須表態

珍妮佛安妮斯頓致敬全球女領袖 蔡英文也被點名

珍妮佛安妮斯頓致敬全球女領袖 蔡英文也被點名
隔離擴大到5千人 蔡英文：請全民共同配合度過疫情挑戰

隔離擴大到5千人 蔡英文：請全民共同配合度過疫情挑戰

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03
針對台灣將取得十多萬劑輝瑞疫苗的消息，指揮中心指揮官陳時中1日嚴正否認，沒有這樣的訊息。(美聯社)

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

2021-01-31 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀