2.98%！台灣去年GDP增速超車大陸 近30年來首次

台灣去年經濟成長率概估為2.98%，近30年來首度超越大陸。圖為高雄港貨櫃畫面。（本報資料照片）

主計總處昨日發布去年台灣 經濟成長率概估為2.98%，台灣由於防疫 成功締造佳績，為近30年來經濟成長率首度超越中國大陸，更為已開發國家最高。

主計總處昨日概估去年第4季經濟成長率為4.94%，較11月預測值上修1.66個百分點。併計去年前三季，去年全年經濟成長率概估為2.98%，較預測數2.54%上修0.44個百分點，為近三年來最高。

主計總處專門委員吳佩璇表示，台灣因防疫有成，生產、製造、消費活動得以持續。去年台灣經濟成長率概估為2.98%，不僅是四小龍之首，更是已開發國家中表現最佳；也是自1991年以來近30年首度超越大陸的2.3%。

主計總處指出，1990年台灣經濟成長率為5.54%，大陸3.9%；之後，大陸經濟成長率全面超車台灣。

主計總處指出，目前已發布去年全年經濟成長率國家，包括南韓為負1%、新加坡為負5.8%、美國為負3.5%、大陸為正成長2.3%。

吳佩璇表示，去年第4季經濟成長率得以上修，主要是台灣半導體技術具有優勢，近年台灣製造業持續投資 ，產能不斷擴大，供應鏈在地化益趨完整，帶動商品出口表現優於預期，加上民間消費衰退幅度較預期低所致。

她指出，去年第4季不只電子零組件、資通與視聽產品出口表現佳，傳產貨品需求逐步回溫，包括基本金屬、塑橡膠、化學品及機械產品出口都終結過去連續七至八季負成長，於去年第4季轉為正成長。

至於內需，吳佩璇表示，台灣第4季民間消費受疫情衝擊，台灣人在國外消費續呈大幅衰退，在內部消費持續成長，因此民間消費衰退幅度縮小。

主計總處指出，因半導體設備投資比較基期偏高，去年第4季新台幣計價資本設備進口較上年同季減6.02%；雖然營建工程投資持續成長，以及飛機大幅增購挹注運輸工具投資，惟存貨減少，經剔除物價因素後，概估資本形成實質負成長1.4%，對去年第4季經濟成長率負貢獻0.32個百分點。

吳佩璇解釋，儘管去年第4季資本形成負成長，但並不代表沒有實質投資，主要是比較基期偏高所致。