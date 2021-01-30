我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

2.98%！台灣去年GDP增速超車大陸 近30年來首次

記者江睿智／台北30日電
台灣去年經濟成長率概估為2.98%，近30年來首度超越大陸。圖為高雄港貨櫃畫面。（本報資料照片）
台灣去年經濟成長率概估為2.98%，近30年來首度超越大陸。圖為高雄港貨櫃畫面。（本報資料照片）

主計總處昨日發布去年台灣經濟成長率概估為2.98%，台灣由於防疫成功締造佳績，為近30年來經濟成長率首度超越中國大陸，更為已開發國家最高。

主計總處昨日概估去年第4季經濟成長率為4.94%，較11月預測值上修1.66個百分點。併計去年前三季，去年全年經濟成長率概估為2.98%，較預測數2.54%上修0.44個百分點，為近三年來最高。

主計總處專門委員吳佩璇表示，台灣因防疫有成，生產、製造、消費活動得以持續。去年台灣經濟成長率概估為2.98%，不僅是四小龍之首，更是已開發國家中表現最佳；也是自1991年以來近30年首度超越大陸的2.3%。

主計總處指出，1990年台灣經濟成長率為5.54%，大陸3.9%；之後，大陸經濟成長率全面超車台灣。

主計總處指出，目前已發布去年全年經濟成長率國家，包括南韓為負1%、新加坡為負5.8%、美國為負3.5%、大陸為正成長2.3%。

吳佩璇表示，去年第4季經濟成長率得以上修，主要是台灣半導體技術具有優勢，近年台灣製造業持續投資，產能不斷擴大，供應鏈在地化益趨完整，帶動商品出口表現優於預期，加上民間消費衰退幅度較預期低所致。

她指出，去年第4季不只電子零組件、資通與視聽產品出口表現佳，傳產貨品需求逐步回溫，包括基本金屬、塑橡膠、化學品及機械產品出口都終結過去連續七至八季負成長，於去年第4季轉為正成長。

至於內需，吳佩璇表示，台灣第4季民間消費受疫情衝擊，台灣人在國外消費續呈大幅衰退，在內部消費持續成長，因此民間消費衰退幅度縮小。

主計總處指出，因半導體設備投資比較基期偏高，去年第4季新台幣計價資本設備進口較上年同季減6.02%；雖然營建工程投資持續成長，以及飛機大幅增購挹注運輸工具投資，惟存貨減少，經剔除物價因素後，概估資本形成實質負成長1.4%，對去年第4季經濟成長率負貢獻0.32個百分點。

吳佩璇解釋，儘管去年第4季資本形成負成長，但並不代表沒有實質投資，主要是比較基期偏高所致。

台灣 投資 防疫

上一則

黃芳彥身亡衝擊扁案？不審不管 陳水扁如「法外之人」

下一則

黑白集／為扁賠事業賠命 黃芳彥不值得

延伸閱讀

完勝亞洲四小龍！廣東去年GDP破1.6兆美元 台灣2.62倍

完勝亞洲四小龍！廣東去年GDP破1.6兆美元 台灣2.62倍

最壞的一年 台灣GDP成長率耀眼 關鍵在此一「疫」

最壞的一年 台灣GDP成長率耀眼 關鍵在此一「疫」
台灣去年GDP成長2.98% 30年來首度超越中國

台灣去年GDP成長2.98% 30年來首度超越中國
黑白集／真要吃萊豬肉鬆的是誰？

黑白集／真要吃萊豬肉鬆的是誰？

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」