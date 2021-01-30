觀察站／政治介入 未必能解車用晶片產能缺口

各國車用晶片告急，紛紛找上台積電。 （路透）

據外媒報導，美國 政府官員預計在下周為車用晶片找台灣 官員、以及業界巨頭台積電 科等廠商高層開線上會議。經濟部證實，該視訊會議表訂於台北時間2月5日上午舉行，經濟部長王美花確定參加，會議主要參與者為台美相關業者。

彭博報導，美國副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）及商務部代理副助理部長史特芬斯（Richard Steffens）將出席這個台美線上會議，會中預定討論與解決全球車用晶片短缺議題。

經濟部表示，台美之間的供應鏈合作越來越緊密，在去年的對話後，雙方持續保持事務性的磋商管道，密切溝通。王美花之前就提出，希望在2月初能夠舉行一次產業間的討論。

經濟部指出，除王美花會親自參加之外，由於主題是產業溝通，主要的參加者，會是台美雙方業者，不限於半導體，也會包括其他產業部門。至於台美是否還有其他官員出席，經濟部表示，都很歡迎，但名單尚未確認。

全球車用晶片荒已經提升到「國對國」層次，雖然台灣政府釋出百分百善意，也請台灣半導體廠商配合，但廠商是否真的有餘力？有業者直言，晶圓代工是否能賺錢，是透過產線最佳化的管理，以爭取最高利潤，並不是任何一國的政府能介入的；言下之意，經部和廠商達成共識，也僅是討論出「喬產能」的「概念」，未保證實績，也不應該因國際壓力就非做出成績不可。

半導體產業專家表示，若要說台灣廠商有沒有實力提供車用晶片，答案是肯定的，但可能「擠」不了多少。專家說，面對政府親自要求、請託，廠商站在「民不與官鬥」立場，一定會賣個面子給經濟部，每家都會表達「盡量做到」之情，實際上則是多做一點點、「打個卡」，恐怕距離填補國際車用晶片缺口的量，還有一大段距離。