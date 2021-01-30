我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

觀察站／政治介入 未必能解車用晶片產能缺口

記者黃有容／台北30日電
各國車用晶片告急，紛紛找上台積電。 （路透）
各國車用晶片告急，紛紛找上台積電。 （路透）

據外媒報導，美國政府官員預計在下周為車用晶片找台灣官員、以及業界巨頭台積電科等廠商高層開線上會議。經濟部證實，該視訊會議表訂於台北時間2月5日上午舉行，經濟部長王美花確定參加，會議主要參與者為台美相關業者。

彭博報導，美國副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）及商務部代理副助理部長史特芬斯（Richard Steffens）將出席這個台美線上會議，會中預定討論與解決全球車用晶片短缺議題。

經濟部表示，台美之間的供應鏈合作越來越緊密，在去年的對話後，雙方持續保持事務性的磋商管道，密切溝通。王美花之前就提出，希望在2月初能夠舉行一次產業間的討論。

經濟部指出，除王美花會親自參加之外，由於主題是產業溝通，主要的參加者，會是台美雙方業者，不限於半導體，也會包括其他產業部門。至於台美是否還有其他官員出席，經濟部表示，都很歡迎，但名單尚未確認。

全球車用晶片荒已經提升到「國對國」層次，雖然台灣政府釋出百分百善意，也請台灣半導體廠商配合，但廠商是否真的有餘力？有業者直言，晶圓代工是否能賺錢，是透過產線最佳化的管理，以爭取最高利潤，並不是任何一國的政府能介入的；言下之意，經部和廠商達成共識，也僅是討論出「喬產能」的「概念」，未保證實績，也不應該因國際壓力就非做出成績不可。

半導體產業專家表示，若要說台灣廠商有沒有實力提供車用晶片，答案是肯定的，但可能「擠」不了多少。專家說，面對政府親自要求、請託，廠商站在「民不與官鬥」立場，一定會賣個面子給經濟部，每家都會表達「盡量做到」之情，實際上則是多做一點點、「打個卡」，恐怕距離填補國際車用晶片缺口的量，還有一大段距離。

台灣 美國 台積電

上一則

金流強過證詞 律師：扁案不靠黃芳彥成罪

下一則

黃芳彥身亡衝擊扁案？不審不管 陳水扁如「法外之人」

延伸閱讀

車用晶片荒 搶單！台美下周視訊

車用晶片荒 搶單！台美下周視訊
彭博：美官員定下周與台灣政府及晶片業者開會

彭博：美官員定下周與台灣政府及晶片業者開會
日經：台積電將以「最急件」方式 生產車用晶片

日經：台積電將以「最急件」方式 生產車用晶片
蘇貞昌：有和蔡總統聊到日本核食 但未討論開放

蘇貞昌：有和蔡總統聊到日本核食 但未討論開放

熱門新聞

黃重彥在台中經營診所，他說，哥哥芳彥在美國過得很好，不太可能自殺。記者趙容萱／攝影

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

2021-01-28 21:58
因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥傳出逝世消息。聯合報系資料照片

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

2021-01-28 07:28
連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
前力霸集團董事長王又曾。 (報系資料照片)

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

2021-01-28 11:21
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

2021-01-28 12:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」