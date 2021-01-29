跟著拜登改口? 台官方仍稱「武漢肺炎」

美國總統拜登下令對新冠肺炎禁稱為「中國病毒」。台灣外交部官網還是以武漢肺炎為名設立資訊專區。（記者陳柏亨／攝影）

美國總統拜登26日下令對新冠肺炎禁稱為「中國病毒」，避免歧視及仇外情緒，不過，台灣政府單位目前沒有調整用語，有些單位用「疫情 」或「防疫」等中性詞彙，而使用「武漢 肺炎」的單位也沒有調整用語。

中央流行疫情指揮中心發布新聞稿過去寫「COVID-19（武漢肺炎）」，直到去年12月9日改為「COVID-19」，不再出現「武漢肺炎」。但指揮官陳時中 指出，並未禁止稱呼「武漢肺炎」，因「病毒已散播到全世界，才以較通用的英文名稱來溝通」。

昨天行政院會，行政院長蘇貞昌針對相關部會「COVID-19疫情現況及因應作為」報告裁示中，四度提及武漢肺炎，並未調整用語；不過稍晚的臉書貼文只稱疫情，未稱武漢肺炎。

外交部在疫情初期，新聞稿中「武漢肺炎」及「新型冠狀病毒」兩種詞彙輪流使用，也曾一度寫「新型冠狀病毒」，後方以括弧加註「武漢肺炎」，至今仍可見「武漢肺炎」，後方再以括弧加註英文名稱COVID-19。

桃醫院內群聚感染風波已延燒逾二周，爆該院清潔人員竟有六分之一遞離職單，不僅需承受病毒威脅，獵巫行動並未見歇，連家人都受影響，陳時中昨天喊話，請大家不要歧視。

但針對拜登26日提及「以起源的地理位置提到新冠病毒大流行」會助長仇外情緒。但回首指揮中心這一年來的新聞稿跟記者會，幾乎是到去年12月初，以陳時中為首的防疫人員，才在記者會上避講「武漢肺炎」。

目前仍在電子媒體播放的「防疫大作戰」，去年12月7日後不再用「武漢肺炎」，但之前錄製完成的影音仍繼續播放，衛教文宣、捷運衛教跑馬燈也都還是使用「武漢肺炎」。

世界衛生組織（WHO）於去年2月21日正式命名這次嚴重傳染疾病為「2019冠狀病毒疾病」，簡稱為「新型冠狀病毒」。指揮中心去年2月12日首次被問及為何還是以「武漢肺炎」稱之，當時說明是以疾病為正式中文名太長、很難記，兼顧宣導才使用「武漢肺炎」。

去年3月30日美國媒體「美國之音」在記者會上發問，台灣仍使用「武漢肺炎」的稱呼，是否有歧視中國意味，當時陳時中回答，當前是對抗「病毒」、不是「人」，病毒都有學名、俗名，武漢肺炎是「比較順的講法」，並沒有歧視的意義。

陳時中去年5月17日接受本報系聯合報專訪指出，以武漢肺炎稱呼，主要是疫情發源於武漢，沒想到後來擴散全球，目前已是世界流行疫情，其實可以改變稱呼。但他也說，現在各界都知道武漢肺炎、新冠肺炎為何，那就混著用好了。