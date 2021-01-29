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台豬肉品銷陸港澳占近9成 陸下禁令農委會竟稱「沒影響」

記者彭宣雅／台北29日電
台灣豬肉製品多銷往港澳。
台灣豬肉製品多銷往港澳。

中國大陸嚴禁台灣肉品進口，引發熱議，儘管農委會主委陳吉仲強調，台灣生鮮豬肉和雞肉沒有出口到中國大陸，加工品從2014年底，也被中國單方面停止出口，言下之意好像相關禁令對台「沒影響」。但根據農委會農業貿易統計資料，過去十年來，香腸、火腿等豬肉調製品和豬肉罐頭，一直都有出口或由台灣轉運到中國大陸；且中港澳一併看待，去年活豬、種豬、調製豬肉與罐頭出口量，就占整體出口總量近九成之多。

農委會昨解釋，可能業者中轉先報關、不見得有出口，或業者只純粹申報，不一定能實際出口。學者認為，這是政治動作，類似經濟制裁，未來恐引發蝴蝶效應，建議台灣應該提前盤點因應，重新規畫其他市場。

農委會類似情況層出不窮，以萊豬為例，官員原本說沒有進口豬內臟，但農委會官方網站統計就可發現，台灣一年進口內臟數萬公噸，還以美國為最大宗；台灣豬標章部分，農委會一開始也說百分之百都是國產豬才可貼，最後被發現有進口腸衣例外才改口。政策朝令夕改，說話反覆，公信力早已蕩然無存。

根據農委會資料顯示，2020年台灣出口種豬、豬肉（生鮮及冷凍）及其製品共4163公噸，其中，到香港最多，有2018公噸、澳門1630公噸、中國大陸57公噸；中港澳三地加總，占出口總數88%。

此外，2020年台灣農產品外銷中國大陸10.1億美元，比2019年同期的12.7億美元衰退20.2%，但仍蟬聯台灣農產品外銷最大國，顯示台灣農產品對中國大陸依存度高。

產業界人士強調，中、港、澳三地區應一併看待，不是有沒有出口生鮮肉品這麼簡單。特別是澳門去年6月口蹄疫拔針後，進口了七公噸的「生鮮冷藏豬肉」，被農委會視為重啟台灣豬肉外銷前哨站，在這波禁令中是否受波及，值得觀察。

某貿易商直言，從前年開始，中國大陸因非洲豬瘟疫情嚴峻，豬源缺乏，因此台灣民間貿易商不斷嘗試出口肉品到中國大陸賺價差，特別看準沿海一線城市，「（禁令）一公布出來，中港澳貿易線等於全斷」。

台大農經系教授徐世勳表示，大陸對台肉品禁令，受傷的是加工業者、中小企業，因為肉品加工產品出口太多了；以農業貿易來說，台灣對大陸沒什麼籌碼，呼籲兩岸彼此都冷靜些，無須逞口舌之快，以政治智慧從大局著想，否則對產業來說很麻煩。

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