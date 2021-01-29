黑白集／真要吃萊豬肉鬆的是誰？

《博恩夜夜秀》一席「我們進口萊豬做成肉鬆，然後賣給大陸」的話，讓兩岸關係再掀波。（本報資料照片）

《博恩夜夜秀》時隔一年回歸，功力不減，還威震對岸，惹得國台辦宣布將嚴查自台灣 進口的豬肉製品。不得不讓人驚嘆，一年不見，博恩的脫口秀段數已從挑撥朝野矛盾，升級為搬弄兩岸是非了。

萊豬吵得太熱，博恩回歸第一檔，不談都不行。他一段小哏，震波就遠播對岸，藉立委賴士葆「萊豬要賣給誰」的大哉問拋出點子，「我們進口萊豬做成肉鬆，然後賣給大陸，大家覺得怎麼樣？」台下聞言歡聲雷動，博恩忙止血說：「你們是惡魔嗎？」卻已太遲。

這話馬上隔岸發酵，國台辦直言，禁令全因台灣「個別網民」的惡毒想法而起。把網紅博恩貶為個別網民，也算是不假辭色了！博恩的「惡毒」，或許只為了笑果，卻也無意間洩漏了許多人的潛意識：大陸人比我們低劣，吃萊豬剛好。

有些大陸網友怒罵，這已是法西斯、反人類，不把大陸人當人。但始作俑者豈是博恩？這兩年，媒體上動輒說陸人吃不起榨菜、三峽隨時要崩；官員「武漢肺炎」不離口，聞大陸疫苗色變。總之，對岸盡是些下里巴人。

但腦筋請彎回來，真要吃萊豬的是我們，誰才是下里巴人？誰又是那惡魔？博恩的點子，算幫大家掙到顏面嗎？連拜登 都下令禁稱新冠是中國 肺炎了，找中國當墊背的橋段，怕玩不了太久！（轉載自聯合報）