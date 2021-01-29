新聞評論／你汙名它武漢肺炎，他歧視你亞裔人種

美國總統拜登26日簽署行政備忘錄，譴責反亞裔美國人的種族歧視言論、仇外與褊狹行為，備忘錄要求各機關徹查並移除「中國病毒」這類指涉，表示「以起源的地理位置稱呼新冠疫情」會助長仇外情緒。(路透)

美國 總統拜登簽署一項行政備忘錄，譴責新冠疫情期間對亞裔美國人的歧視及仇外行為，並禁止聯邦政府使用「中國病毒」等帶有地域指涉之詞，以免激發對亞裔的排斥與仇視。拜登此舉有兩層意義：一是要降低川普 煽起的種族歧視 風潮；二是要修補美國的社會裂痕；若無法消除歧視，裂痕即不可能修復。

拜登的「反歧視」命令，雖旨在扭轉川普政府的偏頗作為；但台灣民眾隔洋看這項作法，也看到了蔡政府的狹隘問題。新冠疫情爆發以來，蔡政府官員一直以「武漢病毒」稱呼新冠病毒；這在病毒尚未正式命名前倒無可厚非，因為較易識別。但去年2月中世衛組織（WHO）正式將傳染病命名為「新冠肺炎」，我國疫情指揮中心仍不改口，繼續稱之「武漢肺炎」。衛福部的防疫宣導每天不停播送，「武漢肺炎」的歧視稱謂每天在民眾耳邊響起，極為刺耳。

世衛組織在2015年發布新的疾病命名指引，不再使用人名、地名、職業、動物等名稱來稱呼新疾病，就是為了避免無辜者受到歧視。蔡政府自詡重視普世價值、追求進步觀念，但面對新冠疫情，它卻拒絕使用中性的「新冠」而改以「武漢」替代，陳時中和中央社皆如此，只為滿足「反中」情緒。蔡政府宣稱台灣有能力、也樂意扮演世衛組織的盡職成員，但它卻連病毒名稱都堅不退讓，自外於國際規範。這種普世價值，還真具選擇性。

比起川普開口閉口「中國病毒」、「武漢肺炎」、「功夫流感」的冷嘲熱諷，陳時中把「武漢肺炎」1詞掛在嘴邊，不過是小巫見大巫。然而，川普是個人格偏激、心胸褊狹的領導人，他恣意揮霍自己的權力和地位，讓人不齒；台灣卻亦步亦趨當他的馬前卒，能有什麼光榮感？最糟的是，蔡政府因押寶川普而耽於仇中，又藉川普的庇護而自居民主自由；事實上，稍具政治知識的人都不認為川普具有民主形象，躲在川普身影下的蔡政府，顯然是附錯了驥尾。

川普因性格偏執且行為極端，導致美國疫情失控社會分裂，終至失去政權。拜登之所以要發布「反歧視」命令，除了希望扭轉疫情，也是希望美國人民放下歧視與仇恨，才有可能重建川普口中的「偉大美國」。如果蔡政府覺得「中國肺炎」、「武漢病毒」沒有歧視意味，為何拜登要禁止美國使用呢？真相是，川普要為美國的新冠疫情失控肺炎尋找一個代罪羔羊，最方便的手法就是歸咎於其戰略對手中國，自己即可擺脫領導不力之過。但如此一來，許多亞裔美國人即因種族膚色受到池魚之殃，遭到其他族裔的攻擊與輕蔑，這是民主國家退化的表徵。

在台灣，種族的問題雖不像美國那麼複雜，但族群和兩岸議題仍然相當敏感，民進黨的「福佬沙文主義」一直讓其他族群不安。近兩年，這樣的心態更因蔡政府政治上「反中」，而擴大為對大陸台商、台胞、陸配的歧視。包括武漢台商疫情間返鄉受到刁難，「小明們」被迫滯留對岸，都是對國民公然的歧視，到了欺壓人道的地步。蔡政府也許以為自己「反中有理」，殊不知這不僅在教唆人民彼此怨恨，也在助長對亞裔的歧視。

最近桃園醫院發生院內感染事件，蔡英文也一再對國人發出了「團結抗疫」的呼籲，但獲得的迴響並不熱烈。原因就在，總統要有效統領國家，必須捐棄黨派之私，放下政治偏見，然後民眾才能齊心致志。否則，團結若只是鬥爭空檔的餘興節目，註定是喊假的。