新聞評論／拜登的反歧視巴掌 狠狠打在蔡政府臉上

美國總統拜登26日簽署行政備忘錄，譴責反亞裔美國人的種族歧視言論、仇外與褊狹行為，備忘錄要求各機關徹查並移除「中國病毒」這類指涉，表示「以起源的地理位置稱呼新冠疫情」會助長仇外情緒。(路透)

美國總統拜登26日簽署行政備忘錄，要求各聯邦機關徹查、移除並禁用「中國 病毒」這類歧視 言詞。拜登這記反歧視巴掌，結結實實地打在滿嘴「武漢 病毒」的蔡政府臉上，清脆而響亮！

川普抗疫不力卻甩鍋中國，常故意說「中國病毒」、「武漢病毒」或「功夫流感」，前國務卿龐培歐也曾稱「武漢肺炎」。拜登不點名指出，政治領袖透過行動助長仇外情緒，包括以起源的地理位置提到新冠病毒大流行；此類言論燃起民眾對亞裔毫無根據的恐懼與長久汙名，導致他們蒙受霸凌、騷擾與仇恨犯罪。

拜登強調，「聯邦政府必須承認自身扮演的角色」，因此備忘錄要求各聯邦機關徹底檢視政策文件或官網是否存在「中國病毒」之類歧視性言詞。

蔡英文總統的文青腔聽起來也是非常反歧視的。衛福部桃園醫院群聚感染引發「避桃令」爭議時，蔡英文就貼文指出，「無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫」。

不過，蔡政府從來不承認「自身扮演的角色」。從行政院長蘇貞昌到疫情指揮官陳時中，蔡政府官員滿口的「武漢病毒」，都直接戳破蔡英文偽善的文青面具。

其實去年3月紐約時報社論就曾以「請叫新冠病毒」為題，糾正川普的「中國病毒」說，呼籲川普政府正視這種歧視和偏見的詞彙所帶來的問題。不過，隨著美中關係起伏，川普還是常脫口「中國病毒」。

同樣，台灣的輿論也不斷呼籲蔡政府，WHO已對新冠病毒正名，不應讓「武漢肺炎」等言詞助長歧視情緒。不過，蔡政府從不掩飾其對小明、對陸生、對武漢、對中國大陸的歧視，「武漢肺炎」的說法根本不算什麼。

如果比歧視，蔡政府甚至完勝川普政府。美國CBS新聞網報導，雖然川普常說「中國病毒」，但檢視川普政府發布的新冠病毒相關命令，並未發現這類說法。

蔡政府則不但官員滿嘴「武漢肺炎」，官方文件或新聞稿上也都寫著「武漢肺炎」。在行政院官網搜尋「武漢肺炎」，可以得到3110筆資料；衛福部官網更可找出9萬5800筆含「武漢肺炎」的資料。而國家通訊社中央社報導新聞時也稱「武漢肺炎」。

拜登就職，蔡英文才推文恭賀，並強調台美是共享自由民主價值的堅實夥伴；不到一個星期，就被拜登的備忘錄打了一記耳光，劃清界線。原來，在歧視的心態與作為上，只有蔡英文和川普是共享「歧視價值」的堅實夥伴！