台檢測貴但比較準？國台辦酸陳時中：「這位先生」糊弄百姓

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

衛福部長陳時中 日前被媒體問到，為何台灣 核酸檢測 費用比大陸貴19倍時，當時他表示「因為我們（台灣）比較準」；對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨上午表示，「這位先生」不是無知就是糊弄台灣老百姓，陳時中下午在記者會被問及此事，他僅答覆，「這位先生沒有回應。」

朱鳳蓮說，大陸的新冠病毒核酸檢測，分為針對個體的專門檢測和適用大規模人群樣本的稀釋混樣檢測，也就是「單檢」和「混檢」。這兩種不同針對性的檢測技術和方法在大陸都廣為運用，都有很高的準確度。

「混檢」的作用在於篩查，其結果不作為某個個體最終確診的依據。在大陸，大規模的「混檢」一般不需要個人付費。「單檢」方面，任何人在大陸都可根據個人需求隨時預約核酸檢測，檢測費用約人民幣80元至120元（約12至18美元）；台灣目前核酸檢測費用為新台幣7000元(約250美元)上下。

朱鳳蓮說，奉勸「這位先生」還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因。「耍小聰明，故意偷換概念，甚至抹黑大陸，以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。」

蔡英文總統隨後在臉書放上她與陳時中的照片，公開力挺陳時中，她表示，「這位先生」是陳時中，「他是台灣的防疫指揮官。他和指揮中心的團隊，表現都很好，我很支持他們。我相信絕大多數的台灣人民也都會認為有他們在真好。」

此外，針對大陸是否可能通過像紅十字會等民間組織，向台灣捐贈疫苗？國台辦發言人朱鳳蓮表示，「大家都知道，台灣防疫部門負責人多次表示，不會使用大陸疫苗。所以，在這個問題上確實是存在障礙，主要是政治障礙」。

對此陳時中指出，台灣一直未開放中國製血清、血液製劑和疫苗進口，並不是因為此次疫情。除了法令，陳時中說，中國大陸也沒有特別突出的疫苗，有效性介於五至八成，且缺乏科學報告，對台灣沒有吸引力。