我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2559萬例 加州破325萬

重新超車福斯！豐田成為2020年汽車銷量王

台檢測貴但比較準？國台辦酸陳時中：「這位先生」糊弄百姓

台灣新聞組╱台北28日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

衛福部長陳時中日前被媒體問到，為何台灣核酸檢測費用比大陸貴19倍時，當時他表示「因為我們（台灣）比較準」；對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨上午表示，「這位先生」不是無知就是糊弄台灣老百姓，陳時中下午在記者會被問及此事，他僅答覆，「這位先生沒有回應。」

朱鳳蓮說，大陸的新冠病毒核酸檢測，分為針對個體的專門檢測和適用大規模人群樣本的稀釋混樣檢測，也就是「單檢」和「混檢」。這兩種不同針對性的檢測技術和方法在大陸都廣為運用，都有很高的準確度。

「混檢」的作用在於篩查，其結果不作為某個個體最終確診的依據。在大陸，大規模的「混檢」一般不需要個人付費。「單檢」方面，任何人在大陸都可根據個人需求隨時預約核酸檢測，檢測費用約人民幣80元至120元（約12至18美元）；台灣目前核酸檢測費用為新台幣7000元(約250美元)上下。

朱鳳蓮說，奉勸「這位先生」還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因。「耍小聰明，故意偷換概念，甚至抹黑大陸，以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。」

蔡英文總統隨後在臉書放上她與陳時中的照片，公開力挺陳時中，她表示，「這位先生」是陳時中，「他是台灣的防疫指揮官。他和指揮中心的團隊，表現都很好，我很支持他們。我相信絕大多數的台灣人民也都會認為有他們在真好。」

此外，針對大陸是否可能通過像紅十字會等民間組織，向台灣捐贈疫苗？國台辦發言人朱鳳蓮表示，「大家都知道，台灣防疫部門負責人多次表示，不會使用大陸疫苗。所以，在這個問題上確實是存在障礙，主要是政治障礙」。

對此陳時中指出，台灣一直未開放中國製血清、血液製劑和疫苗進口，並不是因為此次疫情。除了法令，陳時中說，中國大陸也沒有特別突出的疫苗，有效性介於五至八成，且缺乏科學報告，對台灣沒有吸引力。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣一些人拒絕大陸疫苗，總要編織各種藉口和謊言。（中...
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣一些人拒絕大陸疫苗，總要編織各種藉口和謊言。（中新社）

台灣 檢測 陳時中

上一則

研究發現 薄荷紫蘇等5藥物具抗疫潛力

下一則

新聞眼／網路言論添亂 兩岸陷惡意螺旋

延伸閱讀

國台辦批陳時中無知 蔡英文力挺：台灣有這些英雄真好

國台辦批陳時中無知 蔡英文力挺：台灣有這些英雄真好
蘇貞昌搶回第「疫」線主導權 保位戰？救民調？

蘇貞昌搶回第「疫」線主導權 保位戰？救民調？
黑白集／撐過萊豬風暴 蘇貞昌回春疫起時

黑白集／撐過萊豬風暴 蘇貞昌回春疫起時
全球瘋搶疫苗 台灣3月取貨變數多

全球瘋搶疫苗 台灣3月取貨變數多

熱門新聞

連戰二身子連勝武(右)被媒體拍到與女子喝酒過夜，他2009年與華航空姐路永佳結婚。（本報資料照片）

連戰次子被爆婚外情 妻曾在IG寫「遇渣男有離開勇氣」

2021-01-27 02:29
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點