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新聞評論／肉品要求不如人 台灣論食安沒底氣

聯合新聞網「重磅快評」
國民黨智庫副董事長連勝文（右）先前南下高雄果貿社區宣導反萊豬公投。(記者劉學聖／攝影)
國民黨智庫副董事長連勝文（右）先前南下高雄果貿社區宣導反萊豬公投。(記者劉學聖／攝影)

大陸國台辦發言人朱鳳蓮祭出「禁台灣肉類產品輸入」，不要說「曾經」，甚至一直到目前為止，大陸食安仍是許多台灣網友的嘲笑標的，然則，面對這「陸禁台肉品」大逆轉現象，誠不知台灣還能怎麼說？

若論曾經，台灣雖曾經有「揚名於世」的餿水油等食安風暴，但大陸食安問題更是讓人瞠目結舌，地溝油、毒奶粉、假醬油、假雞蛋，乃至引發大規模疫情的豬瘟、各式野味等，無不讓許多台灣人民到大陸旅遊時謹記於心、慎選入口之物。

但說來諷刺，至少在萊豬或豬肉方面，大陸顯然還知道痛定思痛，「下手」更重，或是做了比台灣還多的一些事。

例如十年前河南瘦肉精豬肉案曾震撼大陸肉類加工業，迫使官方多部門聯手整頓。當時河南幾名涉案人員，一審分別被判死緩、無期徒刑或至少九年有期徒刑。雖然不可能全禁絕，但嚴刑重罰少也起了相當的警示作用。

前兩年大陸發生豬瘟，大規模撲殺豬隻也使得豬肉嚴重短缺、豬價飆漲。同一時間，台灣海關也以此理由嚴查攜帶含大陸豬食品，動輒傳出有人被重罰。後來美國肉品業者看準商機欲打入中國市場，卻因大陸禁用瘦肉精，迫使美國肉商轉而要求合約農場不再使用萊克多巴胺，以求符合其進口規定。

這一堅持，讓大陸如今在與台灣「論肉」時更有底氣。但看朱鳳蓮「禁台豬」理由有二：一是因台灣地區有高致病性禽流感等疫情，二是大陸嚴禁進口含有萊劑肉類產品。台灣疫情是否嚴重到影響肉品安全，自有待專家或相關單位回應，但台灣肉類產品確實會因未禁萊豬而受累，畢竟又有誰能保證這些肉品絕不可能摻雜萊豬？

陸方的禁台肉品令當然有可能夾帶政治因素，但至少在肉品方面的食安要求不如人，卻是台灣難以回應及迴避的理由。搞到連與對岸論食安都愈來愈沒底氣，更不知傷及多少台灣肉類食品加工業者，又是孰令致之？

台灣 疫情 美國

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