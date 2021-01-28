新聞眼／網路言論添亂 兩岸陷惡意螺旋

博恩在「博恩夜夜秀」中討論萊豬議題。(取材自YouTube)

大陸國台辦昨天宣布，嚴禁台灣 生產或轉運的肉類產品輸入，還說要加大查驗力度，但台灣肉品原本無法出口大陸，陸方的宣布所為何來？恐怕與當前兩岸僵局、大陸既有對美豬政策和台灣網紅反中言論有重要關聯。

兩岸關係因新冠疫情衝擊，僵局越來越僵，從去年的湖北武漢包機、小明家庭骨肉分離、陸生學業中斷等，到近期延燒的檢測和疫苗爭論，原本單純的人道和公衛議題，令兩岸深陷惡意螺旋，如今蔡政府開放美國 萊豬進口，就大陸看來是十足親美作為，對照蔡政府的抗中立場，自然令北京 更加不悅，這次宣布嚴禁台灣肉品，自與兩岸關係有重要關聯。

其次，大陸長期政策就是禁止動物養殖過程使用萊劑，同時嚴禁進口含萊劑肉品。既然台灣解禁萊豬，大陸當然要禁止從台灣流入的肉品可能成為萊豬流入大陸的破口。

除了上述兩岸關係因素和大陸內部既定政策，另一項不可忽視的重要原因，則與台灣網紅曾博恩的反中言論有關。他一席「把萊豬做成肉鬆，然後賣給中國大陸」言論影片，早就在大陸網路和微博傳開，底下大陸網友留言清一色咒罵他無人性和惡毒，自然也免不了把台灣一起罵進去，網紅不經思考的輕率言論，讓兩岸關係雪上加霜。

如今兩岸官方對立，原本民間友善氛圍也被部分激進網紅和名嘴亂帶風向發言，擴大彼此矛盾，反中與仇台在兩岸民間輿論上對撞，對台灣有害無利，又豈是真愛台者應有作為？