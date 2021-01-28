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台積電徵美國廠生力軍 祭出保險、居住配套福利

記者李孟珊╱台北28日電
台積電高薪徵美國廠生力軍，還提供保險、居住等相關配套福利。（本報資料照片）
台積電高薪徵美國廠生力軍，還提供保險、居住等相關配套福利。（本報資料照片）

全球晶圓代工龍頭台積電赴美投資建廠已獲投審會核准，業界傳出，台積電近期積極建立美國新廠人力，要找數百名生力軍駐地工作，並開始舉辦內部徵才說明會，開出若赴美國廠工作，本薪加倍，還有保險、居住等相關配套福利，為美國廠量產暖身。

對於相關傳聞，台積電昨日強調，一直以來，台積公司針對國內轉職或外派員工皆提供相對的配套措施，以鼓勵國內轉職員工長期跨區域工作，或確保海外派駐人員的發展並維持外派生活品質。

業界人士透露，台積電近期對內部員工展開類似赴美工作的說明會，預計從台灣找數百名人員赴美，美國廠需求人數會較在台灣的12吋廠多。

此外，考量美國生活條件、薪資水準比台灣高，台積電對赴美攬才也祭出本薪加倍，還提供居住、交通補助與全額的健康保險的優渥條件，但需簽約四年，若未滿四年離開者，必須退還多領的薪水。

台積電赴美投資案已於去年底獲經濟部投審會核准通過，預計在美國亞利桑那州鳳凰城興建12吋晶圓廠，以5奈米製程切入，規畫月產能為2萬片，將於2021年動工興建，2024年開始量產，2021年至2029年在此專案上的支出（包括資本支出）約120億美元。

另一方面，Google昨日宣布啟用位於 Tpark （台北遠東通訊園區）的全新辦公室，並擴大在台投資，2023年將在園區內新增另一座辦公室。Google在台灣的新辦公室園區，成為美國總部以外首座、且最大的硬體研發基地。

Google裝置與服務資深副總 Rick Osterloh表示，看好台灣人才潛力，將擴大在台徵才、投資硬體研發，新辦公室將是整合 Google AI人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。

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