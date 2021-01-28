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黑白集／綠誇蕭美琴突破 胡志強1張照片完勝

黑白集
台中市前市長胡志強(中)日前在臉書貼出照片，秀出他擔任駐美代表時的「台美關係」。（取材自胡志強臉書）
台中市前市長胡志強(中)日前在臉書貼出照片，秀出他擔任駐美代表時的「台美關係」。（取材自胡志強臉書）

蕭美琴出席拜登就職典禮，綠營自詡是42年來台駐美代表首次獲邀，顯示美台關係最好；但隨即遭藍營打臉，因為程建人及金溥聰皆曾參加。最勁爆的是，胡志強近日秀出他駐美時和柯林頓總統握手寒暄的照片，旁邊還站著微笑老蕭。兩者一比，高下立判。

兩件事相隔25年，最大的差別有二：一，胡志強的時代沒有臉書、手機或推特，無法隨手發布大內宣；二，當年的政府不會把什麼外交大小事都拿來說嘴，現在的政府則是宣傳第一。因此，蕭美琴遠遠站在白宮牆外草地上，就能號稱40年來台美「關係最好」；而胡志強和柯林頓握手，在外交史上卻空白沒記載。

臉書時代的訊息不僅塞滿了我們的生活，也改變我們對世界的認知。但「前臉書」時代並非一片荒原，沒來得及數位化被Google搜尋引擎找到的資料，不表示歷史不存在。那些隨意誇口「史上第一」的政客，也要小心有記憶的人依然存在。

這就好像，有些太陽花世代的人把2014當成民主元年，野百合世代則把1990當成紀元之始；但歷史從來不是空白。

以綠營的辯功一流，這次也只能反駁胡志強見柯林頓是在李登輝時代，又說地點是在民主黨全國代表大會。這夠阿Q！遙站白宮草地，對比與美國總統握手，能比嗎？

臉書 柯林頓 白宮

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