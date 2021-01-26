解放軍戰機大舉擾台 蔡英文視導嵩山雷達站

蔡英文總統25日前往「陸軍特戰指揮部北部部隊」慰勉官兵並合影。她也視察「陽明山嵩山雷達站」，對於去年雷達站共偵獲近兩千架共機及超過四百艘共艦，稱讚是「好表現、好成績」。(取自總統府)

解放軍戰機日前接連大舉擾台，一架美軍U2S高空偵察機昨天經由台灣 東部防空識別區（ADIZ）往返於南海空域。中華民國空軍司令部表示，第三方以外軍機，事涉他國軍機動態，空軍沒有評論。

解放軍一架運8反潛機昨持續騷擾台灣西南空防，台方除派遣空中巡邏兵力應對外，同時也對這架共機實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為。

蔡英文總統昨天上午慰勉「陸軍特戰指揮部北部部隊」及「陽明山嵩山雷達站」，感謝國軍堅守崗位，24小時守護海空域。她在「陽明山嵩山雷達站」表示，看到大家將平日扎實的訓練成果展現出來，就是讓她最開心的事情；對於去年雷達站共偵獲了將近2000架的共機及超過400艘共艦，她也稱讚是「好表現、好成績」，請大家繼續保持。視導部隊行程結束後，蔡總統午間續前往中央氣象局「鞍部氣象站」。

根據民間多個追蹤航跡APP與推特的資訊顯示，1架顯示編號80-1087的美軍U2S，昨天自南韓升空，經由台灣東部防空識別區進入巴士海峽、南海空域後，循原路北返。

有推特宣稱這架偵察機最近距台灣東北部海岸線僅22.55浬，而其航跡抵達進入南海的美軍羅斯福號航艦群附近高空。這是共機日前接連在西南空域大舉出海後，第一架航抵相關空域的美軍偵察機。

解放軍持續對台軍事威脅，立法院長游錫堃昨天受訪時表示，美國 總統拜登剛剛上任，中國增加挑釁動作，是為了測試美國態度；但台灣並不樂見這樣的挑釁，更不希望中美因此衝突，希望台海、南海維持和平穩定狀態，呼籲中共 理性。他也感謝美方關心台灣安全，未來像中共這樣的挑釁，也呼籲美國應有更大動作加以制止。