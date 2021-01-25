美聲明挺台 程建人：顯示拜登更穩健

前外交部長程建人。（本報資料照片）

美國 國務院昨呼籲中方停止對台灣 軍事等各方面的施壓。台灣外交部昨天表示歡迎與感謝；外交部也將與拜登 政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。有學者則認為，未來台美關係不只是「一法三公報」，而是進入「五法六保證」的時代。

總統府昨天沒有回應，不過，黨政人士指出，國務院新聞稿代表拜登政府態度，顯示拜登政府上任後，仍對台灣支持。

國民黨對於拜登團隊從去年底即表態支持符合台灣利益的兩岸方案表示歡迎，認為仍秉持過去40多年的兩岸架構，以台灣關係法、六項保證、三公報為基礎鼓勵兩岸對話。

外交部前部長程建人認為美國此舉恐怕也是對解放軍頻頻擾台的現實反應。他說，美國的美中台政策一直都建立在兩條紅線的架構之下，一條是美中三公報、一個中國政策和不支持台獨等，另一條則是台灣關係法和六項保證；從國務院聲明來看，拜登政府表達出有別於川普政府的激進態度，將回到兩條紅線之間，這也顯示拜登在外交政策上將比川普更穩健。

民進黨國際部昨舉辦「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會。民進黨立委羅致政認為，美國此舉可能是要反制中國對前國安團隊的制裁行動。

遠景基金會執行長賴怡忠則說，原本預測拜登政府的政策會在川普與歐巴馬的中間，現在看起來，「會更傾向川普這一邊」；以後台美關係要看的是「五法六保證」，包括日前駐美代表蕭美琴比照他國使節受邀參加拜登就職典禮，就和「台灣保證法」的效果有關係。