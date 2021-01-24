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新聞評論／世界歷史轉彎 蔡政府抗中夢該醒

聯合報社論
美國總統拜登可望重新調整美中台關係，蔡英文政府將面臨挑戰。（本報資料照片）
美國總統拜登可望重新調整美中台關係，蔡英文政府將面臨挑戰。（本報資料照片）

美國總統拜登就職，台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席典禮，白宮國安會表示美國對台承諾堅若磐石，蔡政府馬上拿來吹噓外交大突破，但膨風的大內宣畢竟難掩全面親美的心虛。美國對中、對台關係都將重作盤整，蔡政府還捨不得卸下作為川普抗中急先鋒的角色嗎？

川普政府下台前「最後的瘋狂」，取消美台交往限制、突兀宣布駐聯合國大使訪台又緊急煞車、公布「美國印太戰略框架」，不斷有戲劇化的演出；被挾持的台灣也入戲頗深。川普臨別還拿台灣架設絆馬索，拜登不致全盤推翻，也不會概括承受，但台灣至少不必再對既期待又怕受傷害的「美國印太戰略框架」提心吊膽了。

白宮國安會2017年制訂、川普2018年批准的「美國印太戰略框架」，認為美國應協助台灣制定有效的不對稱國際戰略與能力，並將台灣納入第一島鏈應該保衛的國家。文件原列機密，卻在政權交接前夕提前30年解密，顯然意在制約，讓拜登難以翻轉川普政治遺產。

但文件卻暴露了川普全方位抗中政策的許多矛盾。例如，在需要建立國際共識對付中國時，川普的「美國第一」就是國際共識的最大破壞者；在應對中國經濟挑戰時，川普卻退群TPP，讓中國主導的RCEP獨領風騷；在強化與東南亞的關係時，川普卻毫不在乎缺席東協峰會；在全面圍堵中國時，川普與歐洲重要領袖幾乎都鬧翻，等於獨留後門讓中國直通歐洲，並促成中歐投資協定加速通過；在推廣美國價值以維持影響力並制衡中國模式時，川普卻利用暴民撕毀了美國民主與價值。更重要的是，重拾冷戰思維，意圖逆轉世界歷史列車的軌道。

在印太戰略框架中，川普成為最挺台的美國總統；雖然「保衛」台灣未必等同「為台灣出兵」，這仍應是對維護台灣安全講得最明確的綱領；但同樣矛盾的是，川普也把台海危機風險推向全球潛在衝突的最高等級。拜登的準國務卿布林肯表示，美國信守對台承諾，確保台灣自我防衛能力。拜登的保證，不若川普強烈，但川普善變，而拜登需要的應該不是抗中急先鋒。

事實上，川普的印太戰略框架完全定義了近三年來美台關係的性質，並為台灣近期許多爭論提供了解答。

例如，蔡政府開放萊豬進口，卻換不到雙邊經貿協定談判，與台人期待有很大落差；但從川普的貿易代表賴海哲，到拜登的新財長葉倫，都表明暫時不會有新經貿協定。原來蔡政府打了一場近乎焦土的萊豬保衛戰，從來不是為了經貿協定，而是作為向川普輸誠的投名狀。

又如，蔡政府的新南向政策找不到出路，只能靠撒幣混充業績，最後終於在美國印太戰略中找到新機會，但目的也不是為台灣經貿找出口，而是作為美國對抗中國的一環。

尤其川普為蔡英文抗中提供了最大的底氣，但蔡政府也被挾持，毫無自主的立場與能力。美國在台協會（AIT）不避諱介入台灣選舉與藍綠政爭；AIT公然斥責反萊豬的台中市長盧秀燕，立法院長游錫堃更自爆NCC編列5G預算補助電信業者，「AIT有來講過」，顯示AIT介入台灣政策過程與預算編列審查，儼然督軍蔡政府。

經過川普四年折騰，拜登很難完全翻轉川普的抗中架構，但會作調整。台灣犧牲了兩岸關係，經貿卻更依賴大陸；壓縮了防衛縱深，國際空間也日益狹窄。拜登將重返被川普退群的國際社會，世界歷史的列車又將轉彎。四年一覺抗中夢，蔡政府醒了嗎？

川普 台灣 美國

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