參加拜登就職成羅生門 趙少康籲外交部公布蕭美琴邀請函

藍營要求蕭美琴拿出邀請函說明，這次獲邀出席美國總統就職典禮，與過去42年有什麼不同。 （取材自臉書）

駐美代表蕭美琴獲邀參加美國 總統拜登就職典禮，民進黨 宣傳是台美斷交42年來首度。行政院前院長江宜樺昨說，過去駐美代表也參加過，這次受邀非第一次。媒體人趙少康也籲外交部公布邀請函與入場券。

趙少康說，蕭美琴是中華民國駐美代表，不是民進黨駐美代表，這次能受到重視是所有台灣 人光榮，不只是特定黨派光榮；既然外交部說蕭這次參加是42年第一次，讓過去也曾參加過的駐美代表程建人、陳錫蕃、金溥聰都強力反彈，外交部應把誰給蕭邀請函詳情讓大家知道，若真的那麼好當然普天同慶。

趙少康昨天主持長風基金會主辦的論壇活動時，拿出美國前總統歐巴馬、川普時期的就職典禮邀請函指出，美國總統就職典禮，台灣大概每次都去100多人，包含立委與駐美代表處；但光憑邀請函進不了場，還要再加上一張入場券。

趙少康表示，美國總統就職典禮主辦單位是參眾兩院聯席委員會，以前要取得邀請函要各憑本事，以前中華民國代表要參加典禮的邀請函，可能是共和黨黨部或國會議員所給，都不是國務院給。

此外，趙少康說，以前美國總統就職典禮動輒邀近2萬人參與，這次只邀約1000人，坐哪裡也很重要；以前台方代表都坐草地上，正式邦交國代表坐看台上，外交部說這次每一個人都坐在草地上，不知道是不是事實，也應釐清。