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冷眼集／參加拜登就職也能吵 藍綠目光如豆

記者 程平
台灣駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登的就職典禮，竟讓台灣政壇藍綠吵翻天。（本報資料照片）
台灣駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登的就職典禮，竟讓台灣政壇藍綠吵翻天。（本報資料照片）

政治極化是美國總統拜登上台後，所要面臨的重大挑戰之一。只是在拜登苦思如何修補內部的裂痕之際，遠在1萬公里外的台灣藍綠，卻為了駐美代表蕭美琴出席他的就職典裡吵翻天；當拜登已經在想如何以美利堅合眾國的姿態團結面對挑戰，台灣藍綠思考的卻仍是政黨利益，目光如豆。

其實要讓藍綠停止為此事浪費口水最簡單的方式，就是蕭美琴拿出邀請函說明，這次獲邀出席美國總統就職典禮，與過去42年有什麼不同，並且拿出入場券證明，到底坐在哪個區域，如果真的是42年來的重大突破，只要一張照片，就可以把藍營堵得啞口無言。

不過，從蕭美琴到外交部，任憑藍綠鬥嘴，就是不拿出邀請函和入場券，只說這是外交處理的藝術。這樣的說法，若是在就職典禮之前，還能讓人理解是怕北京又出手干預，但就職典禮早已結束，蕭美琴更創下42年來駐美代表首次在美國總統就職現場拍攝影片宣傳的紀錄，中國大陸不會不清楚蕭美琴獲邀出席典禮，坐在哪裡，外交部還要保什麼密？

外交部也說，邀請函早已收到，事情沒發生前不便證實，沒有要打臉任何人的意思。但不論是國民黨立委陳以信、馬文君對拿不到門票的質疑、批評，也是從去年底北美司長徐佑典一句「這個部分我們還在爭取當中」開始，讓藍營見獵心喜，以為可以踩到蔡政府在美國總統大選前押錯寶的痛腳，卻沒料到外交部連國防外交委員會的委員也要隱瞞。

被狠狠打臉之後，國民黨立院黨團又以蕭美琴在軍購案中公然釋放假新聞，傷害台美互信基礎為由，提案凍結蕭美琴交際費30％，被綠營批評斷糧草、扯後腿，就算國民黨再搬出蕭美琴任立委時曾提案，刪減所有外館基本工作維持費、一般事務費三分之一，也只會讓人感覺國民黨所謂的「監督」，不過是「報復性刪減」。

其實，台灣的國際處境艱難，蕭美琴能夠參加拜登就職典禮，對台灣來說就是好事。但藍營急著看綠營押錯寶的笑話，綠營也再次毫不低調的利用美國對內宣傳，訴求不懼中共打壓。藍綠都忘記，台美關係的多面相，有更多的裡子，遠比參加拜登就職典禮的面子問題，還要重要。

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