蘇起提兩岸3可能 籲恢復對話

國安會前秘書長蘇起，呼籲兩岸應恢復對話。（本報資料照片）

美國總統拜登 上任，國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起認為，拜登上台後，兩岸情勢稍微緩和，但預測兩岸未來的三種可能，建議民進黨政府要為老百姓著想，恢復與中國大陸對話，他甚至憂慮，台海有可能在2023年甚至提早發生戰事。

美國總統拜登外交策士、哈佛大學甘迺迪學院創始院長艾利森日前表示，不希望美中為了台灣 發生大戰，若是發生大戰，將是三輸，台灣也將成為戰場。

談到中共 侵台的可能性，蘇起認為，台灣地處第一島鏈中央，當中共的航空母艦愈來愈多時，如果台灣不在手上，出不了第一島鏈，這些航母等於白搞，所以它的緊迫感會愈來愈大。美國卻會以台灣捏住大陸的咽喉，爆發衝突的機率就愈來愈大。蘇起認為，中共大打的可能性不大，即登陸、占領的可能性不大，但小打的可能性愈來愈大，如今拜登上台，情勢可望稍微緩和。

蘇起提出三種未來可能發展方向，一是兩岸可以展開對話，情勢更形緩和，國際也樂見兩岸情勢緩和，台灣地位反而提升。第二是美中談決定如何安排台灣的角色與地位，這是壞的發展，台灣的命運被別人決定。第三是連美中也無法談出結果，2024年拜登若內政不彰，第二個川普出現，台灣國民黨也被打趴，第二個蔡英文上台，中共在預見這結果前，可能2023年就會動手。