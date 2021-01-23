蕭美琴出席就職 拜登兩岸政策壓力測試

拜登（Joe Biden）20日正式就任為美國第46位總統。（路透）

駐美代表蕭美琴被邀請參加美國 總統拜登 就職典禮，看起來是件小事，但是外交無小事，這是個測試，既測試拜登政府對台灣 態度，也測試拜登政府是否能抗拒北京壓力。根據媒體報導，白宮國安會發言人表示，蕭美琴受邀出席，代表美國對台灣的承諾是「堅如磐石」；擔心拜登會對台灣不利的台北，總算鬆了一口氣。

反觀中國大陸，國台辦的反應，只敢批評台灣民進黨政府，但對美國拜登新政府，僅敦促要恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，妥善處理台灣問題，不敢惡言相向，怕影響剛要開展的美中關係。

老實說，現在華府根本懶得理北京，拜登施政以疫情與經濟等內政為主，不願意把太多的精力放在外交上，即使有，也是重新加入國際社群，重新攏絡盟國，在中國政策上，僅是延續川普的強硬對抗。

台北擔心拜登會因與北京過於友好，而傷害美台關係，這是空操心；川普時期的美中台，是互動的三角，川普以對台灣的好，當成對付大陸的武器，拜登則重視台美關係的本質，與美中關係區別開來，美台與美中是兩條平行線，各自發展。

唯一拜登政府會在意的，是因兩岸關係惡化，把美國拖下戰爭的風險，這是拜登不能接受的，因為會妨礙他國內的施政與改革，所以準國務卿布林肯警告大陸不得對台動武，否則會犯下重大錯誤。擔任印太事務協調總監的坎伯在之前的視訊會議上，提醒台北要與北京對話，降低彼此的緊張。

至於對台限制，拜登政府未必會全部維持，許多官員深知不少限制早已過時。布林肯在參議院同意權聽證會上主動提及，會對美台交往限制進行研究，卻未明確表態同意或反對，因為這需要經過整體的評估，過去幾次台灣政策評估，都是新政府就職滿一年之後才審慎發表，這次不會例外。