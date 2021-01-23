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黑白集／外交只靠嘴砲 傷的是台灣自己

黑白集
國民黨立委馬文君。(取材自臉書)
國民黨立委馬文君。(取材自臉書)

不知從何時起，「打臉」變成了台灣政治生活的日常，每天不是在野黨打臉執政黨，就是網軍打臉在野黨，再不然就是互相扭打成一團。這發生在外交場域，更是斯文掃地。

拜登就職典禮為例，台駐美代表蕭美琴現身現場，終於解除了大家對她是否受邀的疑惑。曾發文譏她受邀「門都沒有」的藍委馬文君，隨即遭到綠營打臉。接著綠委羅致政吹噓，蕭美琴是台美斷交後首位收到正式邀請函的代表；藍營立刻反譏，馬政府時期駐美代表金溥聰即出席了歐巴馬的就職典禮，還派了立法院長王金平率團，程建仁也說曾獲邀。

這還沒完。有網紅質疑蕭美琴所站位置似乎只是在「草地打卡」，也未見佩戴出席證；綠網軍立馬出征代答，說典禮本來就是在草地舉行。至於外交部門炫耀蕭美琴上周即收到主辦單位的邀請函，只是低調未公布；對此，藍營又叫陣應秀出邀請函以昭公信。

為了是否受邀，各方如此交互打臉，到底意義何在？事實是，拜登就職典禮因情況特殊而縮小規模，加上疫情嚴重，大家都站得很遠。倘若蕭美琴真秀出邀請函，就能堵住閒言閒語嗎？

外交關係必須悉心經營，不能光靠嘴砲。蔡政府先前押錯寶，已失去誇口的本錢，重要的是，大家別再拿外交彼此打臉，那傷的都是台灣自己。

台灣 拜登 疫情

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