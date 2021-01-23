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台美外交突破？40年前美總統就職典禮請柬親送台北

台灣新聞組／台北23日電
2013年歐巴馬就職時，台灣是由時任立法院長王金平（左一）率代表團出席，左二為時任駐美代表的金溥聰。（圖：駐美代表處提供）
2013年歐巴馬就職時，台灣是由時任立法院長王金平（左一）率代表團出席，左二為時任駐美代表的金溥聰。（圖：駐美代表處提供）

台駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登就職典禮，民進黨稱是台美斷交42年以來，代表首次獲美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請；一名前駐外官員則感嘆，往例都是如此，「不知道自己不知道，才是最可悲的。」

熟悉外交人員指出，台美斷交一年後，1981年1月，台駐美代表夏功權夫婦就曾接受就職典禮籌備委員會邀請，出席當時雷根總統的就職典禮。夏功權之後回台在機場被問到時表示：「我是應雷根總統就職典禮委員會主席、哈德菲爾德參議員邀請參加」。

當年獲邀以貴賓身分參加雷根總統就職大典的中華民國人士，還包括國民黨秘書長蔣彥士、台灣省政府主席林洋港、台北市議會議長林挺生、及工商界人士辜振甫等人，且是由專人把請柬送到台北。

蔣彥士和駐美代表夏功權一起受邀，是雷根新政府表達對台灣友好的重要姿態；可惜中國的壓力還是太大，雷根政府內部又有親中派和泛亞派的拉扯，最後蔣彥士雖到了華府，就職典禮當天，只能「被迫」稱病，躲在與華府一水之隔的僑領高資敏家。

過去美國總統就職，往例駐美代表處會先透過美國國會議員拿到票，一下就能要到幾百張，「這已是駐美處多年來服務台灣貴賓與會的正常作業模式。」

曾駐美的國安會前秘書長金溥聰質疑，蕭美琴「受邀」參加拜登就職大典是坐在哪一區？各國受邀貴賓都是坐在台上四周像球場座位一樣的貴賓區，如果蕭美琴跟台灣過去歷任代表一樣是坐在草皮區，那有什麼值得大張旗鼓地炫耀？他批評民進黨小鼻子小眼睛，無時無刻都想找機會修理在野黨， 只可惜這次找錯題目，弄巧成拙、自曝其短。

批藍凍交際費 蕭美琴搞雙標

另外，立法院臨時會正審議今年度中央政府總預算，國民黨團凍結駐美代表蕭美琴交際費引發綠營批評。國民黨團昨晚回擊表示，2013年度蕭任立委時，曾連署支持刪減外交部全球外館基本工作維持費、一般事務費三分之一，其餘全數凍結，才是要讓中華民國外交部關門。

國民黨團批評，搞雙標蕭美琴最會，沒大使當，外交部是死是活你家的事，預算先卡再說；有大使當，在野黨提案凍結預算就叫1450修理，「民進黨果然雙標黨」。

台駐美代表蕭美琴參加美國總統就職典禮。(取自蕭美琴臉書)
台駐美代表蕭美琴參加美國總統就職典禮。(取自蕭美琴臉書)

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