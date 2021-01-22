僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，一架美軍空中加油機，日前在台灣 西南空域成任務後，返航期間與長榮航空一架BR225航班因航線 相近，兩機相差距離不足76公尺，險釀成重大事故。

事發於13日，KC135R加油機當時為在南海偵察的RC135W電子偵察機完成加油作業，返航時與長榮客機軌跡相交，兩機高度分別為3萬5750英尺、3萬6000英尺，垂直距離相差不到250英尺，也就是約76公尺的距離，情況十分危急。

國際民航組織規定，在FL290（Flight level，飛航空層，2萬9000英尺）以上飛行的飛機，應保持2000英尺的垂直距離，而雙方當時未達到安全距離。

「南海態勢戰略感知」指出，幸好台北一位女航管及時發現了這起異常接近的情況，透過無線電警示美軍機「立即離開」，同時告知長榮客機12點鐘方向有一架不明飛機，才避免了一場災難的發生。

「南海態勢戰略感知」表示，每年美軍派遣上千架次軍機前往南海活動，並一再強調在他國近海的航行與飛越自由，拋開美方是否遵守國際法中有關「尊重沿岸國安全」這一基本義務不論，僅就本次事件，美方行為構成「飛行安全」的直接侵害，「在不能確保飛行安全的情形下，何來所謂『飛越自由』？」

對此，長榮航空昨天表示，長榮航空航機皆依規畫航線執行飛航任務，13日BR225台北-新加坡 航班，機長確實有接獲航管值班人員提醒通知航路附近有不明機的航情資訊，該班機仍依原規畫航路飛行。

交通部民航局則說，當時兩機的位置，航管均掌握，並提供給長榮航機提醒注意。由於該不明機並未與台灣航管聯繫，無法判別該航空器身分。