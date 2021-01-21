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蕭美琴參加拜登就職 江啟臣：台美關係應務實與永續

記者周志豪／台北21日電
駐美代表蕭美琴獲邀參加拜登就職典禮，民進黨宣傳是台美斷交42年來駐美代表首度獲邀出席美國總統就職典禮。國民黨主席江啟臣表示，過去美方也都有邀請立委等台方代表組團去美國參加就職。(記者周志豪／攝影)
駐美代表蕭美琴獲邀參加拜登就職典禮，民進黨宣傳是台美斷交42年來駐美代表首度獲邀出席美國總統就職典禮。國民黨主席江啟臣表示，過去美方也都有邀請立委等台方代表組團去美國參加就職。(記者周志豪／攝影)

美國新任總統拜登昨天就職，台駐美代表蕭美琴獲邀參加就職典禮，民進黨宣傳是台美斷交42年來駐美代表首度獲邀出席美國總統就職典禮。國民黨主席江啟臣上午表示，過去美方也都有邀請立委等台方代表組團去美國參加就職。

江啟臣提醒，美國現在內部局勢複雜，拜登剛上任應會先著重在防疫、經濟、種族等內政，執政的蔡政府國安高層應先沙盤推演拜登新政府上台後，美方對東亞局勢與兩岸關係會有怎樣著墨，對外政策與兩岸關係上會不會跟過去有所不同。

江啟臣表示，拜登過去在擔任副總統，還有現在的國務卿，過去都與馬政府其實有很多的交流，當時在協助台灣參與一些國際組織上是有經驗、作為，未來能不能持續，或會有什麼調整，外交與國安單位要早一點思考。

江啟臣說，只要是有助台美關係交流、正面互動的事都正面看待，但更重要的是如何把這些形式的交流轉換成具體互惠實質內容，比如疫苗、防疫，這才是我方更需要的，也是蔡政府要更加油的地方，台美雙方關係應回到務實、實質與永續。

江啟臣認為，以美方對台美關係、友誼的重視，這些邀請從過去到現在一直都在，只是美國此次總統就職典禮這次因為新冠肺炎疫情關係，把規模縮小。

至於此次蕭美琴直到最後一刻才確定獲邀出席，江啟臣說，過去接到美國邀訪通常蠻早的，因為各單位要準備，有很多行政流程，包括像立法委員要組團，這一次到最後一刻才宣布，的確很多人懷疑到底邀訪的過程是不是有遇到什麼困難。

江啟臣認為，外交部如果要安人心，應該要告訴大家過程是否遇到困難，最後怎樣獲得，這也有助於國人了解台美關係現狀。

江啟臣上午出席國民黨黨團大會時，也戴上立法院台美國會議員聯誼會會員口罩。江說，口罩象徵台美友誼與雙方國會關係，國會關係也象徵人民與人民關係，口罩上有雙方的國旗，也代表對新任拜登總統、美國新政府的祝賀、祝福。

美國 江啟臣 拜登

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