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汪洋談話 陸學者：展現擴大兩岸交流的決心

特派記者陳言喬／北京19日電
大陸全國政協主席汪洋。（新華網）
大陸全國政協主席汪洋。（新華網）

中共年度對台工作會議昨閉幕，大陸學者解讀，會議釋出的訊號，說明大陸擴大和深化兩岸交流的決心與意志，台灣當局已經到了重新檢討其兩岸政策的關鍵時刻。

廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，汪洋的講話比往年更豐富，特別談到了兩岸關係的「大勢」，強調「時和勢始終在我們（大陸）這邊」，彰顯在嚴峻複雜形勢下大陸依然具有高度的戰略自信。

李鵬說，大陸國家統計局昨公布去年大陸ＧＤＰ增長仍達百分之二點三，跌破很多西方國家的眼鏡，這就是大陸的「時與勢」。

他說，汪洋強調「增強風險意識，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神」，也展現大陸應對變局的充分準備和十足底氣。同時還首次提出要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓，說明大陸擴大和深化兩岸交流的決心與意志。

兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深則說，汪洋的講話再次證明大陸的對台方針政策的延續性和穩定性，無論遇到什麼困難，大陸在維護國家領土主權完整統一問題上的立場都不會有絲毫動搖。同時，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞的政策善意也不會改變。

劉國深表示，過去的一年，美國川普當局利用台灣問題向中國大陸政府極限施壓，大陸方面無所畏懼，而且針鋒相對，民進黨當局的政治空間受到進一步壓縮，台灣方面未蒙其利先受其害。汪洋說的「時和勢」的問題值得兩岸各界認真反思。

劉國深認為，台灣當局已到了重新檢討其兩岸政策的關鍵時刻。與大陸對抗的政策絕不可能解決台灣發展的問題，爭取重啟兩岸對話才是台灣發展的正道。

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