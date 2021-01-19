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陸書出版修法 文化部長：至少半年

記者陳宛茜／台北19日電
大陸出版品許可法令引發爭議。(記者葉信菉／攝影)
大陸出版品許可法令引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

大陸出版品許可法令引發爭議，文化部長李永得昨出席台灣文學基地開幕，會後受訪表示，此一法令已經有30年，法令本身沒有違憲問題。文化部將啟動修法，現正與相關單位討論擬修法草案。

李永得表示，法令牽扯兩岸政策，必須跟相關單位討論，擬定草案後進行預告、辦公聽會等程序，預估至少半年才能完成修法。

李永得表示，此一許可辦法法源來自兩岸人民關係條例，規定業者引進大陸出版品要先跟政府申請，之後才能許可發行，但「許可」可以有很多解釋方法。他認為，政府立法時並未想到如何執行，申請許可需要龐大的工程和人力，「事實上是可能做不到的事情」。因此過去近30年沒有執行，主管機關接到檢舉才來審查，再透過程序方式下架，但他認為「這不是永久辦法」，決定朝重新修法來做合理規畫。

李永得日前接受「新新聞」專訪時表示，修法「違憲就下台」。他昨天再度強調，此一法令沒有違憲，大法官會議解釋憲法就是規範台灣所有人民，台灣任何人要創作和出版都沒受到限制。他鼓勵台灣出版社呼籲中國大陸民眾，特別是在大陸不能出書的作家，勇敢到台灣來出書、讓台灣成為全世界出版最自由的所在，「歡迎你直接到台灣來出書，台灣絕對不會審查。」

大陸出版品許可法令引發爭議。(記者葉信菉／攝影)
大陸出版品許可法令引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

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