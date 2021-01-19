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提對台工作「四要」 汪洋：挺台商參與「十四五」規畫

記者陳言喬、賴錦宏／綜合19日電
中共2021年對台工作會議18日在北京閉幕，大陸全國政協主席汪洋（中）在會中稱「時和勢始終在我們（大陸）這邊」。（新華社）
中共2021年對台工作會議18日在北京閉幕，大陸全國政協主席汪洋（中）在會中稱「時和勢始終在我們（大陸）這邊」。（新華社）

中共2021年對台工作會議昨在北京閉幕。中共中央對台領導小組副組長、大陸全國政協主席汪洋在會中強調支持台商參與「十四五」規畫，並稱「時和勢始終在我們（大陸）這邊」。汪洋還首次提及，「要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓」。

中共對台工作會議一年舉行一次，是大陸涉台系統最重要的年度會議，會中探討當前台海局勢，部署新一年對台工作等。

新華社報導，汪洋在會上指出，2020年是對台工作極不尋常的一年。當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化。他還針對今年對台工作提出了「四要」。

汪洋表示，包含要準確識變、科學應變，增強風險意識；要堅持一個中國原則和「九二共識」；要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁；要打破民進黨當局對兩岸交流合作的限制阻撓等。

陸委會昨晚表示，注意到中共藉該會議重申對台主張，開展「反獨融合及促統」年度工作。陸委會認為，中共對台政策未面對兩岸現實，也忽視台灣主流民意不認同其片面設定否定我國家主權的政治框架，呼籲中共當局本於尊重、善意理解的態度，不設前提進行兩岸建設性對話交流。

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