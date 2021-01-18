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拜登就職典禮 蔡政府仍未獲邀觀禮

台灣新聞組／台北18日電
台灣駐美代表蕭美琴能否出席拜登就職大典，被視為駐美代表處的績效檢驗。（本報資料照片）
台灣駐美代表蕭美琴能否出席拜登就職大典，被視為駐美代表處的績效檢驗。（本報資料照片）

美國總統當選人拜登20日就職，台方至今仍未爭取到參加典禮的「門票」。前駐美代表沈呂巡認為，若華府使節團有獲邀觀禮，駐美代表蕭美琴能不能獲邀出席，可視為駐美代表處的績效檢驗。

本報系聯合報報導，外交部北美司司長徐佑典日前在例行記者會上表示，華府因為政局進展，華府現在進入緊急狀態，就職典禮規模縮更小，駐美代表處對最新情形都有掌握，對於華府地區可能發生的情況都有準備，媒體報導拜登可能改在室內宣示，因此台方爭取參加的困難度較高，但不代表不參加。

中國時報報導，前外交部長程建人與沈呂巡說，如果拜登就職典禮籌委會有邀請外國使節團，駐美代處應該要極力爭取，但如果因出席規模縮減，只邀使節團團長，台方要出席就有困難。

程建人說，駐美代表處多年打下的基礎，除了國會之外，拜登團隊中有許多台灣的長期友人，如果他們願意幫忙，拿到門票並不困難。但是拜登新政府剛上任，以民進黨的作風，如果能夠出席，又被民進黨拿來做「大內宣」，將引來大陸抗議，就可能降低「友人」幫忙的意願。

此外，外媒報導拜登將任命資深外交政策專家坎貝爾（Kurt Campbell）為「亞洲事務主管」（Asia tsar），外交部北美司司長徐佑典說，坎貝爾對台灣很友好，長久以來跟台方一直有互動，對台美關係都有最新掌握，台灣去年底舉辦台美日三邊安全對話，他也應邀出席擔任主講人，對台美關係有很深入分析，對於他這樣一位長久以來關注美國亞太政策者，對於台美關係及印太區域未來發展有正面意義。

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