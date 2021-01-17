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AIT處長酈英傑鼓勵美國人 到台灣學中文

記者徐偉真╱台北17日電
美國在台協會16日與學術交流基金會共同舉辦華語教學論壇，美國在台協會處長酈英傑出席。（記者曾吉松／攝影）
美國在台協會16日與學術交流基金會共同舉辦華語教學論壇，美國在台協會處長酈英傑出席。（記者曾吉松／攝影）

美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨天表示，美國和台灣教育上有許多密切合作，現在是深化的大好時機，美國這陣子有很多中國的孔子學院關閉，現在是台灣向前補上缺口的時候，不只教中文，也要和美國介紹台灣故事，他也鼓勵美國人到台灣學中文，「台灣是學習中文最好的地方」。

AIT和學術交流基金會昨天共同舉辦華語教學論壇，酈英傑、外交部長吳釗燮等人出席並致詞。AIT表示，這個論壇是去年12月啟動的「台美教育倡議」系列活動之一，台美教育倡議旨在擴展中英文教學機會，強調並鞏固台灣為美國及全球提供中文教學的角色；AIT和駐美國台北經濟文化代表處並簽署了國際教育合作備忘錄。

酈英傑表示，對於台美教育倡議，他非常期待，美國很多孔子學院關閉，現在是台灣補上缺口的好時機，台灣華語助教去美國不只教中文和學英文，也要和美國學生講述台灣故事，他稱讚台灣故事精采亮眼，台灣人犧牲、奉獻打造出現在的民主和經濟成果，去年的防疫工作也很出色。

吳釗燮表示，他相信透過華語文教學，能進一步深化台美年輕世代的友誼，「尤其是當我們看到美國及其他民主國家的學術自由受到某個獨裁政權的惡意侵擾，台灣做為美國可信賴的夥伴，在此時此刻強化台美華語文教育合作彰顯意義」。

台灣 美國 教育

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