政府玩雙標、社會汙名化 小明家難甩創傷

「小明」家庭講起政府政策造成的創傷仍心有不平。（本報資料照片）

「我發現個人對政府說話沒有用，整個社會也不了解，直接感覺到很不公平與不合理。」歷經家庭分離8個多月的「小明」父親王克安，講起政府政策造成的創傷仍心有不平。如今「小明們」已可回家（回台），但兩岸婚姻家庭也無法安心，擔憂後續子女在台灣 生活的狀況。

新冠肺炎疫情 爆發以來，蔡政府嚴格管控與大陸有關人士返台，滯留武漢的台胞、兩岸婚姻家庭的子女「小明」，以及赴台就讀的陸生，承受政府在疫情處理當中的歧視 性政策。

王克安回顧這一年來的心情說，當滯留武漢的台灣民眾回來後，以為政府會著手安排「小明」返台，但是從去年4月底到6月初，發現政府好像忘記「小明」的存在。於是，他開始向各部會寫陳情書，輪番寫給指揮中心、陸委會、行政院與總統府，然而得到的都是制式回應。

王克安說，陸委會與指揮中心清楚他們的狀況，但政府在解釋政策時，卻說「自己選擇的國籍自己承擔」，他們只是普通台灣家庭，連想為自己辯駁的機會都沒有。

王克安說，兩岸婚姻家庭也是台灣家庭，家庭的主體在台灣，自己的孩子也是台灣子女。孩子失學的半年，反讓家長修了半年的「政治學」。

住在南投的蔡先生去年6月前往台北，與其他「小明」家長赴指揮中心與行政院陳情，在艷陽高照的街頭哭求政府讓孩子返家。蔡先生說，這件事帶給他們最大的傷害是，政府的雙重標準與歧視性的政策，以及後續社會帶來的汙名化。

蔡先生說，他的小孩在台生活6年，生活、教育都在台灣，急著要返台讀書，是將來的台灣之子。以往聽到大陸友人稱讚台灣最美的風景是人，但現在聽到這句話覺得是莫大的諷刺。

新冠肺炎疫情爆發一年多，政府帶給兩岸婚姻家庭的歧視印記，仍在發酵。娘家在上海的陸配王小姐說，嫁到台灣六年來，第一次體會到政治會影響普通人的正常生活。儘管小孩已經回台，她認為事情不能就此結束，因為這可能影響到孩子以後的生活，擔心小孩會受到歧視，認為要向社會不斷呼籲，反映不公平對待。