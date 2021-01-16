陸書審查「被扣紅帽」 出版人要聲請釋憲

陸書審查爭議，文化部長李永得被指在玩雙面手法。（本報資料照片）

文化部去年底爆出陸書審查爭議以來，態度屢變，讓出版業者惴惴不安。業者指出，文化部長李永得日前接受媒體專訪表示，反對審查「是幫中國 強權維護威權」等語，是在玩雙面手法，「扣出版界紅帽子」才是他的真心話。

陸書審查爭議去年12月爆發後，文化部曾在12月25日邀集各出版公協會討論。多位出版人指出，李永得在會上顯得十足誠意，表示不會真的審查陸書，更不會用審查綁書號及免稅，讓大家頗放心；出版人也在會中表達對出版自由及憲法保障的一致信念。但當晚近7時走出會議室後，才發現文化部已經在6時30分就發出新聞稿，稱要以「精準規範、低度管理」八字原則研議修法。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷說，要精準規範，就不可能低度管理，從新聞稿發出時間，很明顯文化部早有腹案，且等不及會議結束就發出。新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻也說，李永得在會上沒說那八字，最後只表示人文及出版司會再找他們討論執行細節，沒想到會還沒結束就跑出新聞稿。

趙政岷說，出版界都知道大陸出版社都是官方公營機構，幾乎沒有非黨政軍出版社，李永得顯然很不了解中國出版品。尤其李永得後來接受專訪，表示有黨政軍背景的所有中國書籍理論上都不能進入台灣 ，還稱反對陸書審查都是幫中國維護威權；甚至說如果大法官 解釋違憲，「那我下台」。專訪激發出版人想串連聲請釋憲。

聯經出版發行人林載爵表示，李永得最惡毒的話，就是扣出版人紅帽子，把支持言論自由說成是維護中國威權；還稱一般人民沒能力分辨共黨文宣，出版人對選擇出版品毫無智慧跟標準，「李永得的口氣和他要批評的集權統治威權根本一樣。」

文化大學中文系副教授楊宗翰說，李永得用傳統敵對態度處理大陸出版品，是陸委會而非文化部的思維。

文化部說，各界反映大陸地區出版品許可辦法不合時宜及無法落實處已啟動修法。文化部保持「維護台灣人民出版自由、言論自由」立場，對不具善意的國家，期盼與大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值。