台海危機風險 美智庫首次列最高級

美國 智庫「外交關係協會」（CFR）14日發表報告，美中因台灣 爆發嚴重危機躍升全球潛在衝突之最高級別，為歷來首見；不過專家也預測，台海危機爆發實質衝突的可能性屬中等。

這份「預防優先次序調查」2021年版報告，自2008年開始發表，外交政策專家列出全球30個潛在危機或衝突，評估未來一年衝突發生可能性及衝擊美國利益的程度。

報告中依衝突發生可能性與利益衝擊程度各分為三級，其中可能性和衝擊皆為最高級別者為北韓。

「美中因台灣爆發衝突」於2019年首度列入報告，連續兩年為第二級風險。隨著美中對抗加劇，中國 在政經層面加強對台施壓，恐導致美中陷入嚴重危機，對美國利益造成嚴重衝擊，因此專家將此從第二級風險升至第一級，今年發生可能性為中等。

此外，中國與印度為邊界爭議爆發軍事衝突從去年未被列入，躍升為第二級風險，美軍與中共解放軍在南海爆發武裝對峙，從第一級風險降為第二級，是報告30個潛在危機或衝突因素中，唯一一個發生可能性降低的事件。

其他可能性中等但衝擊嚴重的第一級風險包括伊朗和美國或盟邦爆發武裝對峙，嚴重癱瘓美國重要基礎設施的網路攻擊，俄羅斯干預或恫嚇北大西洋公約組織（NATO）成員國以致軍事緊張升溫，以及恐怖攻擊造成美國或盟邦大規模傷亡。